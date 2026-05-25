استراتيجيات التوسع العقاري البريطاني في السعودية: استقطاب الاستثمارات نحو سكن الطلاب والأصول الفاخرة في المملكة المتحدة

شركة سيليكت بروبرتي البريطانية تعزز تواجدها في الرياض لتقديم فرص استثمارية عقارية مستدامة للمستثمرين السعوديين، مستهدفة قطاع سكن الطلاب والعقارات الفاخرة في مدن بريطانية كبرى مثل مانشستر.

تشهد الساحة الاستثمارية الدولية حراكاً ملحوظاً في قطاع التطوير العقاري، حيث تتجه الأنظار حالياً نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الخبرات البريطانية في التطوير العمراني والقدرات الاستثمارية الضخمة في المملكة العربية السعودية .

وفي هذا السياق، تسعى مجموعة من الشركات العقارية البريطانية الرائدة إلى استقطاب رؤوس الأموال السعودية لضخها في مشاريع سكنية نوعية داخل المملكة المتحدة، مستفيدة من حالة التقارب الملحوظ في الأنظمة الاستثمارية والتشريعات المالية، بالإضافة إلى التنامي المستمر في الطلب على العقارات المخصصة لسكن الطلاب السعوديين الذين يمثلون شريحة واسعة من المبتعثين في الجامعات البريطانية العريقة. وفي تصريحات خاصة، كشف محمد الضبعان، مدير تطوير الأعمال في شركة سيليكت بروبرتي البريطانية للتطوير العقاري، عن خطوة استراتيجية تمثلت في افتتاح أول مقر رسمي للشركة في المملكة العربية السعودية بنهاية عام 2025، مما يجعلها أول مطور عقاري بريطاني يتخذ قراراً بتأسيس وجود مباشر وملموس في السوق المحلية السعودية، وذلك بهدف تيسير عمليات تسويق المشاريع السكنية البريطانية وتقديم استشارات مباشرة للمستثمرين السعوديين على أرض الواقع.

وبالنظر إلى السجل الحافل لشركة سيليكت بروبرتي، فقد تمكنت الشركة من إنجاز نحو 40 مشروعاً سكنياً حتى الآن، ونجحت في بناء قاعدة بيانات استثمارية تضم أكثر من 200 مستثمر سعودي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في جودة الأصول التي تقدمها الشركة. ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون الاستثماري، استحواذ المستثمرين السعوديين على نحو 30% من مشروع ون بورت ستريت، وهو مجمع للمساكن الفاخرة يقع في قلب مدينة مانشستر، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 200 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من مليار ريال سعودي.

وأوضح الضبعان أن التوجه نحو السوق السعودية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو جزء من استراتيجية بعيدة المدى بدأت ملامحها منذ عام 2004، حيث تعتبر المملكة واحدة من الأسواق الرئيسية والركائز الأساسية لنمو الشركة، لاسيما مع تزايد اهتمام العائلات السعودية بالاستثمار في العقارات المرتبطة بمسارات تعليم أبنائهم في الخارج، مما يضرب عصفورين بحجر واحد: تأمين سكن لائق للأبناء وتحقيق عوائد مادية مجزية من خلال تأجير تلك الوحدات. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يرى الضبعان أن الاهتمام الخليجي بالاستثمار العقاري الدولي سيظل في تصاعد مستمر، مدفوعاً بالرغبة الملحة في تنويع المحافظ الاستثمارية والبحث عن ملاذات آمنة وأسواق مستقرة توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل.

وفي ظل التوترات الجيوسياسية التي تعصف ببعض مناطق العالم، تظل المملكة المتحدة وجهة استثمارية موثوقة بفضل بيئتها التنظيمية الصارمة والمستقرة، وقدرة أصولها العقارية على الحفاظ على قيمتها وارتفاعها بمرور الزمن، مما يجعلها الخيار المفضل للمستثمرين في فترات عدم اليقين الاقتصادي. وأشار الضبعان إلى أن الشركة تعمل جاهدة على ابتكار حلول استثمارية مرنة ومسارات إجرائية واضحة لتقليل المخاطر وتسهيل عملية التملك والإدارة للمستثمرين غير المقيمين، مؤكداً أن الشركة تدرس حالياً فرص التعاون الاستراتيجي مع جهات حكومية وخاصة داخل السعودية لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق عملياتها.

من الناحية المالية، كشفت البيانات أن الإيرادات الإجمالية المتأتية من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 444 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه. كما لفتت الشركة الانتباه إلى ميزة تنافسية في مدينة مانشستر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نحو 51% من الطلاب يختارون البقاء في المدينة بعد التخرج، مما يضمن طلباً مستداماً على الوحدات السكنية ويقلل من مخاطر الشواغر.

ومن جانبه، شدد ريتشارد لونسديل، المدير الإقليمي لشركة سيليكت بروبرتي في السعودية، على أن المملكة تمثل سوقاً استراتيجية من الدرجة الأولى، خاصة مع التطور الملحوظ في سلوك المستثمر السعودي الذي بات يميل نحو الأصول الدولية عالية الجودة والمدارة باحترافية عالية. وأكد لونسديل أن افتتاح مكتب الرياض هو تجسيد لالتزام الشركة بدعم التطلعات المالية للسعوديين، مشيراً إلى أن الشركة قامت بالفعل بتشكيل فريق عمل محلي وتعيين مسؤول تسويق سعودي، مع استمرار عمليات التوظيف لتوسيع الفريق الإداري لضمان تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والتشغيلية للمستثمرين





