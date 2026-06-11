استراتيجية حكومية سعودية لتعزيز سياحة الأعمال عبر استضافة الفعاليات في المنتجعات المحلية

توجيهات حكومية جديدة لتكثيف إقامة المؤتتمرات والمنتديات في المنتجعات والفنادق المحلية لرفع نسب الإشغال السياحي ودعم الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية 2030.

تعتزم الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية، توجيه كافة المؤسسات والجهات التابعة لها في القطاعين الخاص وغير الربحي نحو تكثيف وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والملتقيات وورش العمل والفعاليات المتنوعة داخل أراضي المملكة.

ويركز هذا التوجه بشكل أساسي على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية السياحية المتطورة التي تمتلكها المملكة، من خلال الاعتماد على المنتجعات السياحية والفنادق والمنشآت الإيوانية المحلية لاستضافة هذه الأنشطة بدلاً من البحث عن خيارات خارجية أو الاقتصار على مراكز المؤتمرات التقليدية في المدن الكبرى. ويهدف هذا المسار إلى خلق حالة من التكامل بين قطاع الأعمال وقطاع السياحة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإشغال الفندقي في مختلف المناطق، وتنشيط الحركة السياحية الداخلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد السياحي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المناطق التي تضم هذه المنتجعات.

وتأتي هذه المبادرة بناءً على مقترح ريادي تقدم به معالي وزير السياحة، والذي شدد فيه على أهمية تحويل المنتجعات السياحية في المملكة إلى وجهات جاذبة لاستضافة منتديات الاستثمار السنوية واللقاءات الاقتصادية الكبرى. ويرى المقترح أن دمج بيئة العمل الرسمية مع الأجواء السياحية في المنتجعات المحلية يعزز من جاذبية الوجهات الوطنية كمراكز رائدة لاستضافة الفعاليات الاستثمارية، ويمنح المستثمرين والوفود المشاركة فرصة للتعرف على المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المملكة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاع السياحي نفسه.

إن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تحويل سياحة الأعمال من مجرد اجتماعات عابرة إلى تجارب متكاملة تدمج بين الإنتاجية والترفيه، وهو ما يعرف عالمياً بسياحة الأعمال والترفيه، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في إدارة هذا القطاع الحيوي. وعند النظر إلى المؤشرات الرقمية، نجد أن الربع الأول من العام الحالي قد شهد حراكاً استثنائياً في قطاع الفعاليات، حيث تم تنظيم نحو 362 فعالية موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وقد اتسمت هذه الفعاليات بتنوع كبير شمل المعارض التجارية الضخمة، والمنتديات المتخصصة، والمؤتمرات العلمية، والملتقيات المهنية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والمعارض التعريفية بالمنتجات الوطنية ومعارض السلع الاستهلاكية. هذا النشاط الملحوظ يؤكد وجود طلب متزايد وقدرة تنظيمية عالية داخل المملكة، ويمهد الطريق لتحقيق قفزات أكبر عند تطبيق التوجيهات الجديدة بتوسيع نطاق الاستضافة ليشمل المنتجعات السياحية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى توزيع العوائد الاقتصادية للفعاليات على نطاق جغرافي أوسع، بدلاً من تمركزها في العواصم الإدارية، مما يحقق تنمية مستدامة في مختلف المناطق السياحية الناشئة. إن هذا الحراك الشامل يصب مباشرة في مصلحة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير القطاع السياحي ليكون رافداً أساسياً للاقتصاد.

إن تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والمؤتمرات يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تشجع على الابتكار في إقامة الفعاليات. ومن خلال تحويل المنتجعات المحلية إلى منصات للاستثمار والعمل، ستتمكن المملكة من جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتعزيز صورتها كمركز لوجستي واقتصادي وسياحي عالمي، مما يساهم في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى الأهداف الطموحة التي رسمتها القيادة الرشيدة لمستقبل المملكة الاقتصادي والاجتماعي





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سياحة الأعمال رؤية 2030 الاستثمار السياحي المؤتمرات والفعاليات الاقتصاد السعودي

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