استخدام إيموجي في أسماء شبكات الواي فاي يعيق اتصال الأجهزة المنزلية

تحذر هيئة اختبار السلع الألمانية من مشاكل الاتصال التي تواجه الطابعات والكاميرات اللاسلكية عندما يحتوي اسم شبكة الواي فاي على رموز إيموجي، وتوصي بالعودة إلى الأسماء التقليدية للحروف والأرقام.

تواجه الكثير من الأجهزة المنزلية، مثل الطابعات اللاسلكية وكاميرات المراقبة، صعوبات ملحوظة في ال اتصال بالشبكة عندما يتضمن اسم الشبكة (SSID) رموزًا تعبيرية ( إيموجي ). يرجع ذلك إلى أن لوحات المفاتيح المدمجة في هذه الأجهزة، لاسيما الطرازات القديمة، لا تدعم قراءة أو إدخال الرموز غير الأبجدية، مما يؤدي إلى فشل عملية التعرف على اسم الشبكة وإدخاله بشكل صحيح.

وهذا يعني أن المستخدم قد لا يرى الشبكة في قائمة البحث، أو قد يتعرض لانقطاعات متكررة أثناء الاستخدام، وهو ما يخلق تجربة مرهقة ومحبطة. أشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية في بيانها الأخير إلى أن انتشار استعمال الإيموجي في تسمية شبكات الواي فاي المنزلية، رغم كونه وسيلة لإضفاء طابع شخصي ومرح على البيئة الرقمية، يتحول إلى فخ تقني غير متوقع.

فقد بيّنت الهيئة أن معظم الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وحتى بعض الأجهزة المنزلية الذكية، تفتقر إلى القدرة على معالجة الرموز التعبيرية في إعدادات الشبكة. وعند محاولة إدخال اسم الشبكة يدويًا، يواجه المستخدم حواجز مادية بسبب عدم وجود لوحة مفاتيح تدعم هذه الرموز، ما يجبره على إكمال عملية الإعداد يدوياً دون القدرة على اختيار الاسم الأصلي. لتجنب هذه المشكلات، توصي الهيئة باتباع نهج تقليدي في تسمية الشبكات باستخدام الحروف والأرقام فقط.

يمكن للمستخدم تعديل اسم الشبكة بسهولة عبر الدخول إلى واجهة إعدادات الراوتر عبر المتصفح، وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المرفقة في دليل الجهاز. بعد الوصول إلى قسم تعديل اسم الشبكة (SSID)، ينبغي اختيار اسم بسيط وخالٍ من الرموز الخاصة، ثم حفظ التغييرات. من المهم ملاحظة أن هذه العملية تستلزم إعادة ربط جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة بالاسم الجديد، ولكنها تضمن استقرار الاتصال وخلوه من الانقطاعات المفاجئة المرتبطة باستخدام الإيموجي.

بهذا الإجراء، يمكن للمستخدمين الحفاظ على بيئة منزلية متصلة بشكل موثوق، دون التضحية باللمسة الشخصية التي قد يقدمها الإيموجي، بل من خلال اختيار أسماء إبداعية ضمن حدود الحروف والأرقام المعتمدة





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