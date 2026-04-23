استشهاد صحفية لبنانية في غارة إسرائيلية وتصعيد في خروقات وقف إطلاق النار

إسرائيل تستهدف صحفيين وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية في لبنان، مما يدفع الحكومة اللبنانية إلى وصف هذه الأفعال بأنها جرائم حرب. استشهاد الصحفية آمال خليل وإصابة أخرى، بالإضافة إلى خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار.

أدانت الحكومة ال لبنان ية بشدة استهداف الصحفيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم، واستهداف مواقعهم بعد وصول هذه الفرق، واصفة هذه الأفعال بأنها جرائم حرب موصوفة. يأتي هذا التصريح في أعقاب استشهاد الصحفية آمال خليل وإصابة أخرى، الأربعاء، جراء غارة إسرائيل ية استهدفت منزلاً في بلدة الطيري جنوب لبنان ، في تصعيد خطير للانتهاكات ال إسرائيل ية المستمرة خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار .

كما أودى الجيش الإسرائيلي بحياة ستة أشخاص آخرين ونسف منازل ومساجد في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار المؤقت الذي بدأ في 17 أبريل/نيسان الجاري. وفي سياق متصل، يستضيف واشنطن، الخميس، جولة ثانية من المباحثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة. وقد تمكنت فرق البحث والإنقاذ اللبنانية من انتشال جثمان الشهيدة آمال خليل من تحت الأنقاض، بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيري.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد أن استهداف الصحفيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية يشكلان جرائم حرب واضحة، وأن هذه الأفعال لم تعد مجرد حوادث فردية بل أصبحت نهجاً متعمداً. وزير الإعلام اللبناني بول مرقص نعى الشهيدة آمال خليل، مشدداً على أن استهداف الصحفيين جريمة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات. نادي الصحافة اللبناني شجب الاعتداء، ودعا إلى تضامن واسع بين الصحفيين، ومطالبة بتدخل دولي لحماية الصحافة في لبنان من الانتهاكات المستمرة.

وتشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج ومنعت وصول الصليب الأحمر والجيش اللبناني إليهما، كما استهدفت الطريق العام لمنع فرق الإسعاف من الوصول إليهما. تمكن الصليب الأحمر اللبناني لاحقاً من سحب الصحفية زينب فرج المصابة بجروح متوسطة، بينما استمر العمل على إنقاذ آمال خليل. سيارة الصليب الأحمر تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي أثناء نقلها للصحفية المصابة.

هذا يأتي في ظل استمرار إسرائيل في خرق الهدنة المعلنة منذ 17 أبريل، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع. العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 2 مارس/آذار الماضي، تسبب في مقتل 2475 شخصاً وإصابة 7696 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص. وتستمر إسرائيل في احتلال مناطق في جنوب لبنان، وتوغلت في العدوان الحالي مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. وفي قصة إنسانية مؤثرة، أنجبت امرأة لبنانية توأمين خلال فترة العدوان، مما يجسد معاناة الشعب اللبناني





