استراتيجيات الطاقة الخليجية: الهروب من مضيق هرمز وتأمين تدفقات النفط العالمية

تقرير مفصل حول سعي دول الخليج والعراق لإنشاء خطوط أنابيب بديلة وشبكات سكك حديدية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتجنب المخاطر الجيوسياسية.

تواجه دول الخليج العربي تحدياً جغرافياً وسياسياً مزمناً يتمثل في الاعتماد الكثيف على مضيق هرمز كشريان رئيسي وحيوي لتصدير الخام النفط ي إلى الأسواق العالمية. هذا الوضع جعل من أمن الطاقة رهينة للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة، مما دفع القوى الإقليمية الكبرى إلى البحث عن بدائل استراتيجية تضمن تدفق الإمدادات بعيداً عن نقاط الاختناق المائية التي قد تتأثر بأي نزاع عسكري أو توترات سياسية مفاجئة.

وفي هذا الإطار، برزت استراتيجية إنشاء خطوط أنابيب برية طويلة تعبر شبه الجزيرة العربية لتصل إلى سواحل بديلة على البحر الأحمر وخليج عمان، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز الذي يمثل نقطة ضعف استراتيجية للدول التي لا تملك منافذ بحرية متنوعة. وفي هذا السياق، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات استباقية رائدة منذ عقود من خلال تدشين خط أنابيب شرق-غرب، الذي يمتد عبر مساحات شاسعة من أراضيها ليصل إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، مما وفر مخرجاً آمناً ومستقلاً لصادراتها النفطية.

وحذت الإمارات العربية المتحدة حذوها في هذا المسار الاستراتيجي عبر إنشاء خط أنابيب حبشان-الفجيرة، الذي يربط إمارة أبوظبي بخليج عمان، مما سمح لها بتحويل كميات ضخمة من النفط، تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، بعيداً عن مضيق هرمز. كما شهدت القدرات التشغيلية لبعض هذه الخطوط زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت طاقة بعض المسارات لتصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعكس الرغبة الأكيدة في تعزيز هامش الأمان لأسواق الطاقة العالمية في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

أما على صعيد الجمهورية العراقية، فإن الطموحات تتجاوز مجرد التصدير التقليدي إلى السعي نحو تنويع المسارات الجغرافية بشكل جذري. فقد أطلقت الحكومة العراقية مناقصات لمشروع خط أنابيب البصرة-حديثة، وهو مشروع ضخم تقدر تكلفته بنحو أربعة مليارات يورو ويمتد على طول 685 كيلومتراً باتجاه الحدود السورية. هذا المشروع لا يمثل مجرد قناة لنقل النفط بقدرته التي قد تصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، بل يمثل بوابة استراتيجية يمكن تمديدها لاحقاً لتصل إلى ميناء العقبة في الأردن أو حتى إلى تركيا وسوريا.

وبالتوازي مع ذلك، يدرس العراق خيار إنشاء خط أنابيب يصل إلى ميناء الدقم العماني، وهو ما يشير إلى رغبة بغداد في كسر العزلة الجغرافية والاعتماد على تحالفات إقليمية جديدة لتأمين صادراتها. ولا تقتصر هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية بشكل عام.

وفي هذا الإطار، يبرز مشروع 'سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي' كأحد أهم المشاريع التكاملية، حيث يتم التخطيط لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 2100 كيلومتر تربط الدول الست بحلول عام 2030. الهدف من هذه الشبكة هو تسهيل حركة التجارة البينية وتصدير السلع غير النفطية والغاز، مما يساهم في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل الاعتماد الكلي على الهيدروكربونات، وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي يربط الشرق بالغرب عبر طرق برية آمنة ومستدامة.

من الناحية التحليلية، يشير الخبراء، ومن بينهم روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة 'قمر للطاقة'، إلى أن هذه التحركات رغم ضرورتها القصوى لتوفير الأمان الطاقي، إلا أنها محفوفة بتحديات جسيمة. فعمليات إنشاء خطوط أنابيب جديدة تتطلب استثمارات مالية هائلة ووقت تنفيذ طويل، فضلاً عن التعقيدات السياسية المرتبطة بعبور الحدود الدولية والمفاوضات الشاقة التي قد تستغرق سنوات. ومع ذلك، يظل هذا الخيار هو السبيل الوحيد والفعال للحد من تعرض دول المنطقة للاضطرابات الجيوسياسية.

إن التوجه نحو 'الالتفاف' على مضيق هرمز ليس مجرد إجراء تقني، بل هو إعادة صياغة للخريطة الجيوسياسية للطاقة في الشرق الأوسط، تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وضمان استقرار الاقتصاد العالمي من هزات الصراعات الإقليمية





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النفط مضيق هرمز خطوط أنابيب الأمن الطاقي دول الخليج

United States Latest News, United States Headlines