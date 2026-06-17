استجواب مهاجم كوت ديفوار إيلي واهي بشبهة تلاعب في مباراة نيس وميتز بالدوري الفرنسي

استجوبت الشرطة الفرنسية مهاجم منتخب كوت ديفوار إيلي واهي بتهمة التورط في قضية مراهنات وتلاعب، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة فريقه نيس ضد ميتز. وتولت النيابة العامة في مارسيليا التحقيق في قضايا احتيال منظم وفساد رياضي وغسل أموال، بينما تلقت رابطة الدوري الفرنسي تنبيهات عن نشاط مراهنات غير عادي مرتبط باللاعب.

يواجه المهاجم الإيفواري إيلي واهي اتهامات بالتورط في قضية مراهنات و تلاعب بنتائج المباريات، وذلك بعد تلقيه بطاقة صفراء واحدة على الأقل خلال مباراة فريقه نيس ضد ميتز في الدوري الفرنسي لكرة القدم الشهر الماضي.

ووفقا لتقريرpublished by صحيفة ذا أتلتيك، استجوبت الشرطة الفرنسية اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 29 مايو الماضي، في إطار تحقيق supervisesه مكتب المدعي العام في مارسيليا بشأن شبهات احتيال منظم وفساد رياضي وغسل أموال. وقد أُطلق سراح واهي بعد الاستجواب، بينما لا يزال التحقيق جاريا. وتبين أن اللاعب كان يشارك مع منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام حاليا، لكن المتحدث باسم النيابة أكد أن واهي ليس من لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في البطولة.

وتشير التفاصيل إلى أن رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين تلقت تنبيهات من هيئات مراقبة المراهنات الرياضية حول حجم غير طبيعي من الرهانات placed على حصول واهي على إنذار خلال المباراة التي جمعت نيس بميتز في 17 مايو ضمن الجولة الأخيرة من الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وتم إحالة الملف فورا إلى دائرة المراهنات التابعة للشرطة الوطنية والهيئة الوطنية للألعاب والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ومن الجدير بالذكر أن واهي، الذي كان معارا إلى نيس الموسم الماضي قبل عودته المتوقعة إلى فرانكفورت الألماني، حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 35 بعد تدخل قوي على اللاعب ساديبو ساني. وقد غاب واهي عن مباراة الذهاب في ملحق الصعود والهبوط ضد سانت إتيان بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، لكنه سجل هدفين في مباراة الإياب ليقود نيس للفوز 4-1 وضمان البقاء في الدوري الفرنسي





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