استراتيجية الأرض المحروقة: إسرائيل تدمّر البنى التحتية بجنوب لبنان لمنع عودة السكان

تحليل معمق للسياسة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان التي تركز على تدمير المؤسسات الحيوية والخدمات العامة لفرض واقع سكني جديد وتهجير السكان بشكل دائم.

تتبع إسرائيل استراتيجية عسكرية تدميرية ممنهجة في جنوب لبنان، لا تقتصر أهدافها على المواجهات الميدانية المباشرة، بل تمتد لتشمل تقويض كافة ركائز الحياة والبقاء في القرى والبلدات الواقعة ضمن النطاق الحدودي.

إن هذا النهج الذي يعتمد على نسف البنى التحتية الحيوية من شبكات مياه وكهرباء وطرق وجسور يهدف بوضوح إلى خلق واقع جغرافي منقطع الأوصال، يحول القرى إلى جزر معزولة تفتقر إلى أدنى مقومات العيش، وذلك تنفيذاً لسياسة ترمي إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وتحويلها إلى ما يشبه المنطقة العازلة التي يصعب العودة إليها أو استعادة الحياة الطبيعية فيها على المدى المنظور. وتتزايد المخاوف من أن هذا الدمار ليس مجرد نتاج جانبي للمعارك، بل هو قرار استراتيجي لضمان عدم عودة النازحين، حيث تعمد القوات الإسرائيلية إلى مسح المعالم العمرانية والخدماتية التي تشكل ركيزة الصمود الشعبي في تلك المناطق. على صعيد المؤسسات الحيوية، فقد تعرض القطاع الصحي والتعليمي لضربات موجعة وغير مسبوقة، حيث كشفت التقارير الرسمية والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية ولجنة الصحة النيابية عن خروج عدد من المستشفيات الكبرى في الجنوب عن الخدمة بشكل نهائي نتيجة الاستهداف المباشر. إن فقدان مستشفيات مثل تبنين وراغب حرب وبنت جبيل لقدرتها التشغيلية، فضلاً عن استشهاد العشرات من الأطقم الطبية وتدمير أسطول سيارات الإسعاف، يعكس رغبة واضحة في جعل المنطقة غير قابلة للسكن، إذ يدرك السكان أن غياب الرعاية الصحية الأساسية يعني استحالة الاستقرار. وبالمثل، طال التدمير الممنهج قطاع التعليم، حيث تعمدت الآلة العسكرية الإسرائيلية استهداف المدارس الرسمية والمعاهد المهنية في قرى متعددة، مما دفع العائلات إلى النزوح القسري والبحث عن بدائل تعليمية في مناطق أكثر أمناً، وهو ما يفرغ هذه البلدات من نسيجها الاجتماعي والشبابي، ويقضي على فرص استمرارية الأجيال في مناطقها الأصلية. وفي السياق الخدماتي، تشير تقديرات وزارة الطاقة والمياه إلى حجم كارثي في أضرار شبكات الضخ ومحطات التنقية التي تغذي القرى الجنوبية، حيث تجاوزت الخسائر المادية المليارات، مع تعذر عمليات الإصلاح في ظل استمرار التهديدات الأمنية والعمليات القتالية. إن هذا المشهد القاتم يضاف إليه استهداف المسارات والمحاور الطرقية التي تربط البلدات ببعضها، مما يعزز سياسة الأرض المحروقة التي تفرضها إسرائيل لتعميق الضغوط على الدولة اللبنانية وإجبارها على القبول بتسويات سياسية أو أمنية في ظل واقع مدمر. وبينما تترقب الأوساط السياسية أي اختراق في المفاوضات الدولية أو الإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، يبقى المواطن اللبناني في الجنوب رهينة هذا التدمير الممنهج، في وقت يزداد فيه التوتر الداخلي حول مسارات التفاوض، وسط إصرار دولي على تثبيت الهدنة ورفض لبناني عام لاستمرار الحروب التي تستنزف البشر والحجر وتضع مستقبل البلاد على المحك





