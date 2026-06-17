استراتيجية هولندية جديدة لتقليل الاعتماد الدفاعي على الولايات المتحدة

تسعى الحكومة الهولندية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى خفض اعتمادها على حماية الولايات المتحدة في المجال الدفاعي، وفقاً لاستراتيجية الأمن الدولي الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاش متزايد بين الحلفاء الأوروبيين حول مستقبل الأمن عبر الأطلسي.

تسعى الحكومة الهولندية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى خفض اعتمادها على حماية الولايات المتحدة لبلادها في المجال الدفاع ي، وفقاً لما تضمنته استراتيجية الأمن الدولي الجديدة ل هولندا .

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة، مع التركيز على تطوير أنظمة أسلحة تقليدية رئيسية بشكل مستقل، وذلك بالتنسيق الوثيق مع واشنطن لضمان استمرار حماية المملكة خلال الفترة الانتقالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النقاش داخل الحلفاء الأوروبيين حول مستقبل الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شكك فيها بقدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم دعم فعال لواشنطن، منتقداً أداء الحلف في مواجهة الأزمات العالمية.

كما أشار ترامب سابقاً إلى إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو بعد خلافات بشأن تقاعس الحلف عن دعم عمليات عسكرية تقودها واشنطن. وقد أثارت هذه التصريحات قلقاً كبيراً في العواصم الأوروبية، مما دفع الدول الأعضاء إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية. وتعد هولندا من بين الدول التي تسعى إلى تنويع خياراتها الأمنية، من خلال تعزيز التعاون مع حلفاء أوروبيين آخرين، مثل فرنسا وألمانيا، اللتين أبدتا استعداداً لزيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير قدرات عسكرية مستقلة.

وتشمل الخطة الهولندية زيادة الميزانية الدفاعية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على تحديث القوات المسلحة الهولندية وتجهيزها بأحدث التقنيات. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور هولندا في عمليات حفظ السلام الدولية، والمشاركة في مهمات الناتو والأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تواجه الخطة تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى توافق سياسي داخلي، خاصة من الأحزاب اليسارية التي تعارض زيادة الإنفاق العسكري.

كما أن التنسيق مع واشنطن قد يكون معقداً، نظراً لعدم استقرار السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة ترامب. ومع ذلك، ترى الحكومة الهولندية أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أمن البلاد على المدى الطويل، وتقليل التبعية لقرارات قد تكون متقلبة. في هذا السياق، قال وزير الدفاع الهولندي إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى بناء قدرات أوروبية أكثر استقلالية.

وأضاف أن أوروبا يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية والتهديدات السيبرانية. وتأتي هذه الاستراتيجية أيضاً في وقت يشهد توترات متزايدة في العلاقات عبر الأطلسي، حيث تتباين وجهات النظر حول قضايا مثل التجارة والطاقة والهجرة. وقد أبدت بعض الدول الأوروبية إحباطها من السياسات الأمريكية الأحادية، مما يعزز الدعوات إلى بناء شراكة أكثر توازناً.

في المقابل، ترحب واشنطن بجهود الأوروبيين لتعزيز قدراتهم الدفاعية، لكنها تشترط أن تكون هذه الجهود متكاملة مع حلف الناتو. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هولندا والدول الأوروبية في تحقيق استقلالية دفاعية حقيقية خلال السنوات المقبلة؟ أم أن التحديات المالية والسياسية ستحد من طموحاتها؟ الإجابة ستتضح مع مرور الوقت، لكن المؤكد أن النقاش حول مستقبل الأمن الأوروبي قد دخل مرحلة جديدة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هولندا الولايات المتحدة الدفاع الناتو أوروبا

United States Latest News, United States Headlines