استشهاد عزام خليل الحية في غارة إسرائيلية: مأساة عائلية تعكس عمق المعاناة في غزة

فقد خليل الحية نجله الرابع عزام في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، مما يسلط الضوء على استمرار الجرائم الإسرائيلية والاغتيالات العابرة للحدود والوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

شهدت مدينة غزة فصلاً جديداً من فصول المأساة الإنسانية والدموية التي يعيشها القطاع، حيث ارتقى عزام نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية شهيداً متأثراً بجراح بليغة أصيب بها جراء غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وكانت الغارة قد استهدفت بشكل مباشر حي الدرج الواقع شرقي مدينة غزة مساء يوم الأربعاء، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة كان من بينها عزام الذي فارق الحياة لاحقاً في المستشفى. وقد نعى والده خليل الحية نجله بكلمات مؤثرة، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتحقيق مآربه السياسية والعسكرية عبر ممارسة أقصى أنواع الضغط والقتل والإرهاب ضد المدنيين والقيادات على حد سواء.

وقد تداول ناشطون ومراسلون مقاطع فيديو تظهر توديع جثمان الشهيد عزام في مستشفى الشفاء، حيث تحولت مراسم التشييع إلى تظاهرة شعبية تعكس حالة الحزن والغضب السائدة في المدينة قبل أن يتم مواراته الثرى في إحدى مقابر غزة وسط أجواء من الأسى العميق. ولا تعتبر هذه الفاجعة هي الأولى التي تضرب عائلة الحية، بل هي الحلقة الرابعة في سلسلة من الخسائر المؤلمة التي تكبدها خليل الحية، إذ فقد ثلاثة من أبنائه في سنوات سابقة نتيجة استهدافات إسرائيلية غادرة.

فقد سبق أن ارتقى حمزة وأسامة، بينما كانت مأساة فقدان ابنه همام الأكثر إثارة للجدل والدهشة على المستوى الدولي، حيث قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من سبتمبر عام 2025. تلك العملية التي استهدفت مقر إقامة وفد حركة حماس التفاوضي في حي لقطيفية، وصفتها إسرائيل بأنها عملية دقيقة لاستهداف قيادات الحركة، في حين اعتبرتها دولة قطر اعتداءً سافراً على سيادتها الوطنية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وقد أسفر ذلك الهجوم في الدوحة عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم خمسة من مرافقي الوفد ومن بينهم همام نجل الحية، بالإضافة إلى عنصر أمن قطري، بينما نجا أعضاء الوفد المفاوض من الموت بأعجوبة، مما عكس إصرار الاحتلال على تصفية كل من له صلة بالعملية السياسية أو العسكرية للحركة. وفي سياق ردود الفعل، كتب القيادي باسم نعيم تدوينة مؤثرة عبر منصة إكس، وصف فيها خليل الحية بأنه مدرسة في الثبات والصبر والقائد الأب والسياسي البارع الذي يجمع بين الرقة في التعامل مع معاناة شعبه والصلابة في مواجهة خصومه.

وأكد نعيم أن الحية يمثل نموذجاً للعالم الرباني المنصف الذي يسعى للعدل حتى على نفسه وذويه، مما يجعل فقدانه لأبنائه الأربعة تضحية جسيمة تضاف إلى تضحيات الشعب الفلسطيني عامة. وتأتي هذه الأحداث في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025.

فمنذ ذلك التاريخ، استمر القصف والعمليات العسكرية مما أدى إلى سقوط 846 شهيداً وإصابة 2418 آخرين وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما يثبت أن اتفاقات وقف النار لا تمنع الاحتلال من ممارسة جرائمه. إن المشهد العام في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في الثامن من أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي مطلق، قد وصل إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الشهداء 72 ألف شخص وأكثر من 172 ألف جريح.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، دمر الاحتلال البنية التحتية بالكامل، مما جعل نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة بلا مأوى، يعيشون في خيام متهالكة وظروف صحية وبيئية مأساوية. إن استهداف عائلة الحية ليس مجرد حدث عائلي، بل هو انعكاس لاستراتيجية الاحتلال في ملاحقة الفلسطينيين في كل مكان، سواء داخل القطاع أو في عواصم عربية، في محاولة لكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني الذي لا يزال يواجه الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ عام 2007 بكل صمود وتحدٍ رغم حجم التضحيات الجسيمة





