استشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزة بقصف إسرائيلي

في مأساة إنسانية جديدة، استشهد ستة من أفراد عائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم. الحادث وقع بينما كان الدكتور أبو سلمية يمارس عمله في المستشفى، مما يبرز حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة. وزارة الصحة في غزة تدين الهجوم، والدفاع المدني يعلن عن جهود الإنقاذ.

غادر الدكتور محمد أبو سلمية منزل عائلته يوم الجمعة ليتولى مهامه كمدير ل مستشفى الشفاء في غزة . وفي اليوم التالي، وبينما كان يؤدي عمله الإنساني، وصلت إليه فاجعة استشهاد ستة من أفراد عائلته. ووفقًا لما ذكره الطبيب، فقد أصابت غارة جوية إسرائيل ية منزله الكائن في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة ، حيث كانت تعيش أجيال متعددة من العائلة. 'هذا منزل العائلة الذي عشنا فيه.

استشهد أخي، واثنان من أبناء أخي، وزوجة ابن أخي، واثنان من أبنائه' هكذا وصف الدكتور أبو سلمية المشهد المأساوي، مضيفًا أن الهجوم على منزل عائلة أبو سلمية أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بمن فيهم شقيقته وابنة أخيه وأبناء أخيه. هذا الحادث المأساوي يجسد حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، ويسلط الضوء على المعاناة التي يتحملها العاملون في المجال الصحي الذين يواجهون تحديات جمة في ظل الأوضاع الراهنة.\وقد وثق مقطع فيديو نشره الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور أبو سلمية وهو جاثٍ على ركبتيه في حالة من الحزن والأسى الشديدين بجانب جثامين أفراد عائلته في المستشفى، ولا يزال يرتدي زيّ الطبيب. وعلق البرش على هذا المشهد المؤلم بمنشور على منصة إكس، قائلاً: 'نسأل الله أن يربط على قلبه وعلى قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون'. في سياق متصل، أعلن الدفاع المدني في غزة أنه تمكن من إنقاذ أربعة مصابين وانتشال ثلاث جثث من منزل في منطقة الشاطئ الشمالي بغزة، مما يوضح حجم الدمار والمعاناة التي تسببها الهجمات الإسرائيلية المستمرة. هذه الأحداث تأتي في ظل تصاعد التوتر والغضب العالمي إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وخصوصًا محاولات السيطرة على المدينة.\هذه الهجمات المتكررة على غزة تتزامن مع نزوح عشرات الآلاف من السكان من المدينة، التي شهدت تدميرًا واسع النطاق للمباني، بما في ذلك المباني الشاهقة. وتدعي إسرائيل أن مدينة غزة، أكبر مدن القطاع، لا تزال تمثل معقلًا لحركة حماس. في المقابل، أصدر الجناح العسكري للحركة صورًا للرهائن الإسرائيليين المتبقين لديه، محذرًا من أن أي توغل إسرائيلي إضافي في مدينة غزة سيقضي على أي فرصة لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 65 ألفًا و200 فلسطيني لقوا حتفهم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية الهائلة. وقد حذرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من أن هذه الهجمات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلًا في القطاع، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين





