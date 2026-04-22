استشهاد الصحفية آمال خليل في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

استشهدت الصحفية آمال خليل وأصيبت زميلتها زينب فرج في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب لبنان، في حادثة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والصحفيين. وتواجه فرق الإسعاف صعوبات في الوصول إلى مكان الحادث بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي.

أفادت مصادر رسمية وطبية لبنان ية ب استشهاد الصحفية آمال خليل وإصابة زميلتها زينب فرج، نتيجة قصف إسرائيل ي استهدف منزلاً في جنوب لبنان ، بعد ملاحقة دقيقة لهما.

كانت الصحفيتان قد احتمتا في هذا المنزل بعد غارة أولى دمرت سيارة مدنية قريبة. القصف الإسرائيلي أدى إلى انهيار المنزل بشكل كامل، مما أسفر عن استشهاد الصحفية خليل على الفور وإصابة فرج بجروح خطيرة. هذه الحادثة المأساوية تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والصحفيين في لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن فرق الإسعاف واجهت صعوبات بالغة في الوصول إلى مكان الحادث، حيث عمد جيش الاحتلال إلى منع وصولها لساعات طويلة.

بل إن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني بقنبلة صوتية وبالرصاص، في محاولة لإعاقة عملية الإنقاذ وتقديم المساعدة للمصابين. لم يتمكن فريق الإنقاذ من انتشال جثمان الشهيدة خليل إلا بعد جهود دبلوماسية مكثفة وتدخل من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي عملت على الضغط من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ. هذا التأخير المتعمد في تقديم المساعدة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد على استهداف المدنيين بشكل ممنهج.

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص نعى الشهيدة آمال خليل، واصفاً استهداف الصحفيين بأنه جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكد على أن هذا العمل الإجرامي لن يمر دون محاسبة، وأن لبنان سيسعى بكل الوسائل المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. هذه الحادثة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، مما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الهدنة واحتمالية استئناف القتال.

هناك مطالبات لبنانية متزايدة بتمديد الهدنة ووقف عمليات التدمير الممنهجة التي تستهدف القرى الحدودية، والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص. العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/آذار الماضي، أسفر عن مقتل 2475 شخصاً وإصابة 7696 آخرين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وتشريد السكان. إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وواصلت توغلها في الأراضي اللبنانية خلال العدوان الحالي، حيث بلغت مسافة التوغل نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

هذه الاحتلالات والانتهاكات المستمرة تعيق تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة





لبنان إسرائيل الصحافة استشهاد قصف يونيفيل وقف إطلاق النار القرى الحدودية الاحتلال

