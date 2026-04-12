استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاماً) برصاص مستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. ويوضح التقرير تفاصيل الحادثة، ويتناول تصاعد العنف في الضفة الغربية، والإجراءات الإسرائيلية التي تؤجج التوتر.

أعلنت وزارة الصحة ال فلسطين ية استشهاد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاماً)، بعد إصابته برصاص حي أطلقه مستوطنون . وأوضحت الوزارة أن الرصاصة اخترقت ظهر وصدر الشاب، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، ووصل إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة جداً، قبل إعلان استشهاد ه.

هذا الحادث المأساوي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتصاعدة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، ويؤكد على استمرار العنف والتصعيد في المنطقة. ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد ملحوظ في وتيرة هجمات المستوطنين، مما يزيد من التوتر والاحتقان ويهدد السلم والأمن في المنطقة.وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية 'وفا' نقلت عن رئيس مجلس قروي دير جرير، فتحي حمدان، قوله إن مستوطنين مسلحين هاجموا القرية من مدخلها الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة حمادنة قبل استشهاده.<\/p>

وأشار حمدان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المنطقة لتأمين وحماية المستوطنين، وليس لحماية المواطنين الفلسطينيين، مما يدل على سياسة الانحياز التي تتبعها قوات الاحتلال. هذا الاقتحام يثير تساؤلات حول دور الجيش الإسرائيلي في حماية المدنيين الفلسطينيين في مواجهة اعتداءات المستوطنين، ويثير مخاوف بشأن استمرار هذه الانتهاكات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي. إن هذا النوع من التصرفات يعكس حالة من الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون، وتشجع على تكرار هذه الجرائم.<\/p>

في سياق متصل، أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن تصاعد متواصل لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدةً على خطورة الوضع وتدهوره. وأوضحت الهيئة أن عدد الشهداء جراء اعتداءات المستوطنين بلغ 12 منذ بداية العام الحالي، و47 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي بيان سابق، أفادت الهيئة بأن المستوطنين نفذوا 443 هجوماً بين 28 فبراير/شباط و28 مارس/آذار الماضيين، شملت هذه الهجمات إطلاق نار مباشر، وإحراق ممتلكات، ومحاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة.<\/p>

كما ذكرت الهيئة أن الاعتداءات خلال تلك الفترة فقط أدت إلى مقتل 9 فلسطينيين، إلى جانب تخريب أراضٍ ومزروعات، وإشعال حرائق، وسط تصاعد وتيرة هذه الهجمات واتساع نطاقها. إن هذا التصعيد في العنف يعكس استراتيجية ممنهجة لتهويد الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين.<\/p>

وتشير الإحصائيات إلى أن إسرائيل صعّدت، عبر الجيش والمستوطنين، من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1148 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و750 واعتقال نحو 22 ألفاً.<\/p>





