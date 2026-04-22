استئناف مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي عن استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، بينما تتهم بيروت إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وتوسيع نطاق الدمار. المفاوضات تأتي بعد أول لقاء بين الطرفين على هذا المستوى منذ 43 عاماً.

أكد وزير الجيش ال إسرائيل ي يوآف ساعر على أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل و لبنان ستُستأنف غداً في العاصمة الأمريكية واشنطن ، داعياً الحكومة ال لبنان ية إلى التعاون لمواجهة ما وصفه بـ دولة الإرهاب التي بناها حزب الله على الأراضي ال لبنان ية.

جاءت تصريحات ساعر خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من الدبلوماسيين في فعالية أقيمت بمناسبة ذكرى ما يسمى بالاستقلال، في إشارة إلى النكبة الفلسطينية. وأضاف ساعر أن هذا التعاون من الجانب اللبناني هو أكثر ضرورة من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً على أهمية الوضوح الأخلاقي والشجاعة في تحمل المخاطر، معتبراً أنه لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل يسوده السلام لكلا الطرفين.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى بأن اجتماعاً ثانياً سيعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم الخميس المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاجتماع بشكل رسمي في وقت لاحق. يأتي هذا الاجتماع بعد أول لقاء على هذا المستوى منذ 43 عاماً، والذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث اتفق سفراء لبنان وإسرائيل في واشنطن على البدء في مفاوضات سلام مباشرة، على أن يتم تحديد المكان والزمان المناسبين لاحقاً.

وأوضح المصدر اللبناني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع الثاني سيتم عقده في واشنطن يوم الخميس، وسيتم الإعلان عن تفاصيله الرسمية في الوقت المناسب. يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتصاعد حدة الخلافات حول الحدود البحرية والموارد الطبيعية. الوضع على الأرض لا يزال متأزماً، حيث تتهم بيروت إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، والذي بدأ العمل به مساء الخميس الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الخروقات الإسرائيلية تتواصل بشكل يومي، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا وتوسيع نطاق الدمار، خاصةً بسبب عمليات نسف المنازل والبنية التحتية. في المقابل، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن عزم بلاده على مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.

وتشير الإحصائيات الرسمية اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثاني من آذار/مارس الماضي، قد أسفر عن استشهاد 2294 شخصاً وإصابة 7544 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من ديارهم. هذا الوضع الإنساني المأساوي يفاقم من التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في جهودها لإعادة الإعمار وتقديم المساعدة للمتضررين. وتشكل هذه المفاوضات فرصة هامة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولكنها تتطلب جهوداً حقيقية من كلا الطرفين، والتزاماً بالحلول السلمية، واحترام حقوق جميع الأطراف.

كما تتطلب دوراً فعالاً من المجتمع الدولي، وخاصةً الولايات المتحدة، لضمان نجاح هذه المفاوضات وتحقيق السلام الدائم





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل مفاوضات واشنطن وقف إطلاق النار حزب الله العدوان الإسرائيلي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تعرّض سيدة لعملية نصب واحتيال وسحب 43 ألف ريال من حسابها بجازانتعرّض سيدة لعملية نصب واحتيال وسحب 43 ألف ريال من حسابها بجازان

Read more »

أحد مرافقي السائق الذي دهس مواطناً قبل 43 عاماً يروي تفاصيل الواقعةأحد مرافقي السائق الذي دهس مواطناً قبل 43 عاماً يروي تفاصيل الواقعة

Read more »

43 قتيلا وعشرة مفقودين في إندونيسيا جراء الأمطار الغزيرة - فرانس 24تواصل أجهزة الانقاذ الاندونيسية بحثها عن 10 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي شهدتها جاكرتا وخلفت 43 قتيلا على الاقل ليلة رأس السنة. وهذه الكارثة هي الأكثر تسببا في وفيات منذ فيضانات 2013. فرانس_برس

Read more »

'الطيران المدني': نقل 43 وجهة دولية ومحلية إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد'الطيران_المدني': نقل 43 وجهة دولية ومحلية إلى مطار_الملك_عبدالعزيز_الجديد

Read more »

السعودية تسجل 43 حالة كورونا جديدة وتعافي 75 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالسعودية تسجل 43 حالة كورونا جديدة وتعافي 75 كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (43) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي

Read more »

وفاة شخص وإصابة 43 بحادث مروري في مصر | صحيفة المواطن الإلكترونيةوفاة شخص وإصابة 43 بحادث مروري في مصر لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 43 آخرين، في حادث مروري بمحافظة مرسى مطروح، شمال العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم

Read more »