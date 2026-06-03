استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية بعد الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي

أعلنت الكويت استئناف رحلات طيرانها الوطني بعد تعليقها إثر هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة العشرات وأضرار في المنشآت. وتعتبر الحادثة ضمن تصاعد التوترات الإقليمية

أعلنت السلطات الكويتية استئناف رحلات الخطوط الجوية الوطنية من مطار الكويت الدولي بعد تعليقها إثر هجوم إيراني أدى إلى مقتل شخص وإصابة 63 آخرين وأضرار جسيمة.

أفادت هيئة الطيران المدني بتشغيل جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر مبنى الركاب T4. كان الهجوم قد استهدف مبنى الركاب T1 باستخدام طائرات مسيرة معادية، وفق بيان وزارة الدفاع التي أشارت إلى العدوان الإيراني. كانت هيئة الطيران قد علقت الرحلات وأ redes trailer一律。في هذا الصدد، عبرت الخارجية الكويتية عن رفضها القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية، بما فيها المطار والبعثات الدبلوماسية، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في الرد according to القانون الدولي.

فيما أفاد متحدث وزارة الصحة باستقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة. وتأتي هذه الحادثة ضمن تداعيات الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على هجمات قال إنها انطلقت من الدولتين واستهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم. وتExperience Iran's attacks on US and Israeli targets, causing civilian casualties, which have been condemned by the affected countries.

AND ongoing ceasefire negotiations between Washington and Tehran since April 8, with cautious optimism about a possible agreement





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