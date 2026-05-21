استثمارات أمريكية مليارية لتعزيز سيادة الحوسبة الكمومية ومواجهة النفوذ الصيني

إدارة الرئيس ترمب تضخ ملياري دولار في شركات الحوسبة الكمومية مثل آي بي إم وغلوبال فاوندريز مقابل حصص ملكية، بهدف تأمين سلاسل التوريد وبناء مصانع رقائق متطورة في نيويورك.

تخطو الولايات المتحدة الأمريكية خطوات استراتيجية متسارعة نحو تأمين ريادتها في السباق التكنولوجي العالمي، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن توجه إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو تنفيذ خطة مالية ضخمة تهدف إلى دعم قطاع الحوسبة الكمومية .

وتعتزم الإدارة الأمريكية تقديم منح مالية كبيرة لمجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة آي بي إم، وذلك في مقابل حصول الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية في هذه الشركات. ولا تأتي هذه الخطوة مجرد دعم مالي تقليدي، بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة الوطنية على سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وخاصة في مواجهة التمدد الصيني في القطاعات التقنية الحساسة مثل صناعة أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة التي تشكل عصب الأمن القومي في العصر الحديث.

وتأتي هذه التحركات استكمالاً لسياسة الاستحواذ التي انتهجتها الحكومة سابقاً مع شركات كبرى مثل إنتل وإم بي ماتيريالز، مما يشير إلى تحول في نمط العلاقة بين القطاع العام والخاص نحو شراكات استثمارية سيادية. وفي تفاصيل هذه الحزمة التمويلية، أعلنت شركة آي بي إم وشركة غلوبال فاوندريز عن مبالغ مالية ضخمة ستضخ في مشاريعهما؛ حيث من المقرر أن تحصل آي بي إم على تمويل يصل إلى مليار دولار، بينما ستخصص لشركة غلوبال فاوندريز مبالغ تصل إلى 375 مليون دولار.

ولم يقتصر الدعم على العمالقة فقط، بل شمل شركات متخصصة أخرى مثل دي ويف كوانتوم وريجيتي كومبيوتينغ وإنفليكشن، حيث ستتلقى كل منها نحو 100 مليون دولار مقابل منح الحكومة الأمريكية حصص ملكية فيها. وقد انعكست هذه الأخبار بشكل فوري وإيجابي على الأسواق المالية، حيث شهدت أسهم الشركات المشاركة في هذا البرنامج ارتفاعات ملحوظة تراوحت ما بين 7 في المائة و25 في المائة خلال تداولات ما قبل الافتتاح، مما يعكس ثقة المستثمرين في الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية لهذا التوجه الحكومي.

وتشير التقديرات الإجمالية إلى أن إدارة ترمب تسعى لتقديم منح بقيمة ملياري دولار موزعة على تسع شركات، مما يجعل الولايات المتحدة القوة الأكثر استثماراً في تطوير الحواسيب الكمومية التي تتميز بقدرتها على معالجة البيانات بسرعة فائقة تتجاوز بمراحل قدرات أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية المتاحة حالياً، رغم التحديات التقنية القائمة والمتعلقة بمعدلات الخطأ التشغيلي. وعلى صعيد البنية التحتية والتصنيع، تتجه الشركات المدعومة نحو تحويل هذه المنح إلى واقع ملموس من خلال إنشاء منشآت إنتاجية متطورة.

فقد أطلقت شركة غلوبال فاوندريز شركة جديدة تحت مسمى حلول تكنولوجيا الكم، والتي تهدف إلى توسيع نطاق تصنيع أجهزة الحوسبة الكمومية، مع موافقة الحكومة الأمريكية على الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 1 في المائة من هذه الشركة. وفي خطوة أكثر طموحاً، كشفت شركة آي بي إم عن خططها لإنشاء شركة أنديرون في مدينة نيويورك، لتكون أول منشأة أمريكية متخصصة بالكامل في تصنيع رقائق الحوسبة الكمومية.

وسيعتمد هذا المشروع على حوافز بقيمة مليار دولار مقدمة من وزارة التجارة الأمريكية ضمن قانون الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى استثمار موازي بقيمة مليار دولار من شركة آي بي إم نفسها، ليكون المصنع مجهزاً لإنتاج رقائق الكم بقياس 300 مليمتر. وستقوم آي بي إم بنقل أصولها وملكياتها الفكرية وقواها العاملة إلى هذه الشركة الجديدة لضمان انطلاقة قوية وجذب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً.

من جانبه، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن هذه الاستثمارات ليست مجرد دعم تقني، بل هي استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تقوية الصناعة المحلية وخلق آلاف فرص العمل ذات الأجور المرتفعة للمواطنين الأمريكيين. ويرى لوتنيك أن امتلاك القدرة على تصنيع وتطوير تكنولوجيا الكم محلياً سيعزز من القدرات الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة، ويضمن لها التفوق في مجالات التشفير، والأبحاث الدوائية، والنمذجة المالية المعقدة.

إن هذا التوجه يمثل بداية مرحلة جديدة من التنافس التكنولوجي الذي لا يهدف فقط إلى الابتكار، بل إلى السيطرة على الأدوات التي ستشكل وجه المستقبل الرقمي العالمي، مما يضع الولايات المتحدة في موقع القيادة أمام منافسيها الدوليين في سباق محموم نحو السيادة الكمومية





