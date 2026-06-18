استئناف المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية

تستأنف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد فترة جمود، في إطار مسعى أمريكي لتعزيز الاستقرار الأمني وإضعاف حزب الله، مع تشكيل آلية تنسيق مشتركة لدعم الحوار

أفادت وسائل إعلام عبرية بإستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة السورية وإسرائيل بعد فترة جمود دامت عدة أشهر، حيث ستجري المحادثات عبر قناة موازية للحوار القائم بين تل أبيب وبيروت.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تسعى الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لتوظيف هذه المفاوضات لإضعاف حزب الله في لبنان، رغم عدم إعلان الطرفين السوري والإسرائيلي واللبناني عن تأييدهم للمبادرة الأمريكية صراحة. وقد عُقدت جولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين في باريس في السادس من يناير 2026، تحت رعاية أمريكية، وصرح البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الجانبين ناقشا "ترتيبات أمنية واستقرارية دائمة"، واتفقا على إنشاء آلية تنسيق مشتركة ووحدة اتصالات لتسهيل التنسيق الفوري حول خفض التصعيد وتبادل المعلومات والفرص التجارية.

كما رحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة كجزء من جهودها لتحقيق سلام دائم في المنطقة. وفي الكابينيت الإسرائيلي، ناقش المسؤولون تداعيات مذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية على لبنان، بينما أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اختتام الجولة الخامسة من المفاوضات الأمنية بين إسرائيل وسوريا في باريس، وتأكيد مصدر إسرائيلي على استئنافها قريبًا.

من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بأن دمشق تخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة المنطقة والحفاظ على السيطرة، وكشفت مصادر لـ"رويترز" أن الإمارات تولت إنشاء قناة اتصال سرية بين الطرفين في إطار سعي سوريا للحصول على دعم إقليمي للتصدي للتوترات المتصاعدة مع إسرائيل





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