اردنيون يرحبون بالاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين اليمنيين

وزارة الخارجية الأردنية ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع الدائر في اليمن. وجاء هذا الاتفاق في ختام جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة عمان خلال الأسابيع الماضية.

وجاء هذا الاتفاق في ختام جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة عمان خلال الأسابيع الماضية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة، والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد المجالي بالجهود الكبيرة التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وكذلك بالدور المهم الذي اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف اليمنية المعنية، للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام، الذي يعد الأكبر من نوعه من حيث عدد المحتجزين المفرج عنهم منذ بداية الأزمة اليمنية





