ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات إيجابية

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة مع تسجيل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا خلال الجلسة وسط ترحيب المستثمرين بمؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى موسم نتائج أعمال قوي للشركات.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب يحققها منذ مسيرة استمرت تسعة أسابيع وانتهت في ديسمبر 2023. وارتفع معظم أسهم شركات أشباه الموصلات التي قادت أحدث المكاسب في وول ستريت. وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مدفوعا بمكاسب شركة كوالكوم، في حين تراجع سهم شركة إنفيديا.

وقال جيمس سانت أوبين كبير مسؤولي الاستثمار في شركة (أوشن بارك أسيت مانجمنت) في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا "بدا موسم نتائج الأعمال جيدا حقا، وبدت البيانات الاقتصادية، باستثناء بعض الحالات الشاذة، رائعة جدا، لذا تبدو الصورة قوية بالفعل". وأضاف "كانت الحرب من العوائق الرئيسية على الطريق، على الأقل بالنسبة لسوق الأسهم، لكنني أعتقد أن العناوين الرئيسية اليوم بدت مشجعة، وربما قدم ذلك إسهاما هامشيا".

وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 27.84 نقطة أو 0.36 % إلى 7473.56 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 50.87 نقطة أو 0.20 % إلى 26346.27 نقطة. وتقدم أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 294.90 نقطة أو 0.59 % إلى 50580.56 نقطة. وارتفعت أسهم شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الأمريكية في أعقاب النتائج القوية التي حققتها مجموعة لينوفو الصينية التي أعلنت عن قفزة 27 % في الإيرادات الفصلية، وهو ما فاق التوقعات.

وأرتفت أسهم شركة ووركداي بعد أن فاقت شركة توفير برمجيات الموارد البشرية التوقعات فيما يتعلق بإيرادات الربع الأول وأرباحه





