ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط يثير المخاوف من التضخم في الأسواق المالية

في الوقت الذي شهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم، وارتفاعًا في أسعار النفط، يثير ذلك المخاوف من التضخم في الأسواق المالية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.37% ليصل إلى 98.83 نقطة، وانخفاض اليورو بنسبة 0.29% ليصل إلى 1.1676 دولار، وانخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.94% ليغلق عند 1.3395 دولار. كما شهدت أسواق الطاقة تذبذبًا إثر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ سعر خام برنت 105.95 دولارات للبرميل. وقد أعلنت بريطانيا أيضًا نشر مدمرة حربية بالشرق الأوسط ضمن تحالف متعدد الجنسيات، وذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج القمة التي جمعت الزعيمين الأمريكي والصيني لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين.

سجّلت العملة الأمريكية ارتفاعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم، وللجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، متماشية مع تقديرات الخبراء، فيما كشفت وزارة العمل عن استقرار سوق العمل مع بلوغ طلبات إعانة البطالة 211 ألف طلب. كما سجلت أسعار الواردات زيادة بنسبة 1.9%، متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود، مما عزز من مخاوف التضخم لدى المستثمرين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.37% ليصل إلى 98.83 نقطة، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.29% ليصل إلى 1.1676 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.94% ليغلق عند 1.3395 دولار. وفي أسواق الطاقة، سجلت أسعار النفط تذبذبًا إثر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ سعر خام برنت 105.95 دولارات للبرميل، بالتزامن مع ترقب الأسواق نتائج القمة التي جمعت الزعيمين الأمريكي والصيني لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين. استعدادًا لمهمة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف".. بريطانيا تعلن نشر مدمرة حربية بالشرق الأوس





