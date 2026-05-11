ارتفاع أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي

تصدرت أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال غداً ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، حيث شهدت نسبة ارتفاع عالية عن سعرها الأصلي، حيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 260%، وذلك في منصة"ويبوك" لإعادة بيع التذاكر. كما شهدت العديد من منصات بيع التذاكر الرسمية وغير الرسمية طرح العديد من التذاكر وبأسعار خيالية، حيث رصدت فيها إدارة ملعب"الأول بارك" عدد 1458 تم تداولها عبر"السوق السوداء" بطرق غير نظامية، تم إلغاؤها مباشرة دون تعويض، وأكدت عبر منصتها الرسمية في"X", أنه لن يتمكن حاملوها من دخول الملعب، وذلك لضمان حقوق المشجعين وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال.

كانت إدارة ملعب"الأول بارك" الجهة المشغلة للملعب الرسمي لمباريات نادي النصر، قد طرحت عبر منصتها الرسمية ومنصة"ويبوك", الدفعة الأولى من تذاكر الديربي في الـ 30 من أبريل الماضي، فيما طرحت الدفعة الثانية في الأول من مايو، حيث نفذت كل فئاتها خلال ساعات قليلة جدا. بدأت أسعار التذاكر الأصلية للمباراة وعبر فئاتها الـ 12 من مبلغ رمزي قدره 10 ريالات فقط للفئتين الرابعة والخامسة (خلف المرمى العلوي والسفلي)، بينما استقرت أسعار"منتصف الواجهة" عند متوسط 485 ريالا.

شهدت منصات بيع التذاكر الرسمية وغير الرسمية طرح العديد من التذاكر وبأسعار خيالية، رصدت فيها إدارة"الأول بارك" عدد 1458 تم تداولها عبر"السوق السوداء" بطرق غير نظامية، تم إلغاؤها مباشرة دون تعويض، وأكدت عبر منصتها الرسمية في"X", أنه لن يتمكن حاملوها من دخول الملعب، وذلك لضمان حقوق المشجعين وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال.

"الاقتصادية" رصدت عدد 581 تذكرة معروضة للبيع عبر منصة"ويبوك" لإعادة بيع التذاكر، حيث أظهرت المقارنة بين الأسعار الأصلية والتذاكر المعروضة أن نسب الارتفاع تراوحت بين 56.8% و262.3% فوق السعر الأساسي، بحسب الفئة وموقع المقعد. في الفئة الأولى – منتصف الواجهة، تراوح السعر الأصلي بين 480 و490 ريال، وظهرت عروض في السوق الثانوية بين 869 و1756 ريال، بزيادة وصلت إلى 258%. الفئة الثانية – أطراف الواجهة، فارتفع السعر من 380 ريال إلى نطاق بين 812 و1413 ريال، بزيادة بلغت 262.3%.

والواجهة الشمالية، ارتفعت الأسعار من 280 ريال إلى مستويات تراوحت بين 676 و1050 ريال، وهو ما يعادل قفزة بلغت 262.3%. سجلت فئات الضيافة ارتفاعاً هي الأخرى؛ إذ ارتفع سعر فانز لاونج من 1078 ريال إلى ما بين 1690، و3905 ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى 262.3%. فيما سجلت الفئات المميزة أعلى قفزة سعرية، إذ ارتفع سعر Field Side من 12 ألف ريال في السعر الأصلي إلى 43470 ريالاً في السوق الثانوية





