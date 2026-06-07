ارتفاع احتياطات الذهب الصينية وتقدم إصلاحات العراق المالية ومخاوف ديون أمريكا

تقرير مفصل حول زيادة احتياطات الذهب في الصين، وخطوات العراق لإصلاح المالية العامة، وتحذيرات من تفاقم ديون الولايات المتحدة وتوجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

أعلنت السلطات الصين ية، عبر بيانات بنك الشعب الصين ي، أن احتياطات الدولة من الذهب ارتفعت إلى 74.96 مليون أونصة بنهاية شهر مايو، مقابل 74.64 مليون أونصة في الشهر السابق.

وقد بلغت قيمة هذه الاحتياطات نحو 340.75 مليار دولار، منخفضة قليلاً عن 344.17 مليار دولار في أبريل. يأتي هذا الارتفاع في إطار سلسلة مستمرة من زيادات الذهب التي تسجلها الصين منذ أكثر من سبعة عشر شهرًا، في محاولة لتعزيز صفتها كملاذ آمن أمام التقلبات العالمية.



في الوقت نفسه، أكد وزير المالية العراقي فالح ساري أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاحات مالية متكامل يهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

وقد التقى ساري بفد البنك الدولي برئاسة جان كريستوف كاريه، لتسليط الضوء على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين الأنظمة الضريبية والجمركية وتحديث البنية المؤسسية. وأظهر البنك الدولي دعمه للمبادرات العراقية في إعداد موازنة دولية أكثر كفاءة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، ما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.





من ناحية أخرى، تشير تقارير مالية أمريكية إلى أن فخ الديون الأميركية يزداد حدةً، حيث تُقترض الحكومة تمويلًا من المستقبل لتغطية نفقات اليوم، بما في ذلك الحروب المستمرة. وقد أظهر البنك المركزي الأوروبي تحولات ملحوظة في ميزانية الاحتياطي، حيث ارتفعت حصة الذهب إلى 27٪ من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، متجاوزًا السندات الحكومية الأمريكية التي انخفضت إلى 22٪. هذا الاتجاه يعكس تراجع الثقة في الأمان المالي للولايات المتحدة وتوجه المستثمرين إلى الأصول الصلبة كملاذٍ آمن.





تُظهر هذه التطورات المتزامنة أن الذهب لا يزال يلعب دورًا محوريًا في سياسات الدول المالية، سواءً كأداة لتعزيز الثقة في الاقتصادات الكبيرة أو كعنصر أساسي في استراتيجيات التنويع المالي للدول الناشئة. في ظل تزايد مخاوف التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط، يبقى الذهب محط أنظار صانعي القرار والمتعاملين في الأسواق، كرمز لاستقرار القيمة في أوقات عدم اليقين





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