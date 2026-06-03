ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي فوق التوقعات وتراجع سهم ألفabets يهدئ طفرة وول ستريت

تقرير إيه دي بي للتوظيف الوطني يظهر ارتفاعاً في وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال مايو بأكثر من تقديرات المحللين، بينما شهدت الأسواق تراجعاً لسهم ألفابت وأحداث تطويرية في شركات التكنولوجيا.

أظهر تقرير إيه دي بي للتوظيف الوطني ارتفاعاً في وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال شهر مايو المنصرم بنسبة تخطت تقديرات المحللين، حيث أضاف القطاع الخاص نحو 122 ألف وظيفة، مقارنة بـ105 آلاف وظيفة في شهر أبريل الماضي بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض.

وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين رجحوا زيادة قدرها 117 ألف وظيفة فقط. ويشير التقرير، الذي يُطوّر بالاشتراك مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، إلى استعادة سوق العمل الأمريكية لتوازنها بعد فترة من الاضطراب شهدها العام الماضي بسبب الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ورغم أن الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد تسببت في رفع أسعار السلع الأساسية وتأجيج معدلات التضخم، فإن مستويات تسريح العمالة في قطاع الأعمال لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً. ويأتي صدور هذه البيانات كمؤشر أولي يسبق تقرير الوظائف الحكومي الأكثر شمولاً والمراقب من كثب، المقرر صدوره يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، علماً بأن مؤشر إيه دي بي لا يعد دائماً متنبئاً دقيقاً بالقراءة الحكومية الرسمية.

من جهة أخرى، تراجع سهم ألفابت، إحدى أكثر الشركات تأثيراً في وول ستريت، مما أبطأ وتيرة الارتفاع القياسي بسوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء. كما أن إعلان شركة أنثروبيك، المطوّرة لنظام كلود، تقديم أوراق سرية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمهيداً لطرح عام أولي، لا يبدو حدثاً منفرداً في سياق نشاط الأسواق التكنولوجية الحديثة.

في Buckley، أنفقت اليابان 11.7 تريليون ين (73.14 مليار دولار) منذ أبريل لدعم الين، في أكبر جولة تدخل في شهر واحد على الإطلاق، مما يعكس حدة الاهتمام بحركة العملة اليابانية





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