ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية وتأثيرات الحرب على إيران في أسواق الطاقة العالمية

تقرير مفصل عن تطورات أسواق الطاقة عالمياً، يتضمن بيانات مخزونات النفط الأمريكية وتأثيراتها على الأسعار، وتطورات صناعة النفط في الكويت وكازاخستان، وإجراءات مصر لحل ملف مستحقات شركاء الاستثمار، بالإضافة إلى قرار بنك كندا المركزي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب على إيران في الاقتصاد الكندي والأسواق العالمية.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط الخام بمقدار 7.2 مليون برميل، مما دفع أسعار خام برنت إلى 92.94 دولار للبرميل و خام غرب تكساس الوسيط إلى 90.11 دولار للبرميل.

بينما شهدت مخزونات البنزين ارتفاعاً غير متوقع بمقدار 200 ألف برميل. كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 200 ألف برميل. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن مؤسسة البترول الكويتية عرضت منتجات وقود جاهزة للشحن الفوري لأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران. من جانبه، شدد وزير الطاقة الكازاخستاني على استمرار شركاء بلاده في المطالبة بزيادة إمدادات النفط رغم قيود أوبك بلس.

في مصر، أعلن وزير البترول عن إنجاز استراتيجي في إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وفي كندا، أبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يتحول بعد إلى تضخم شامل، مع استعداده للتحرك إذا لزم الأمر. وتأثرت كندا، كدولة مُصدّرة صافية للنفط، بإيجابية من ارتفاع إيرادات الطاقة، بينما واجه المزارعون تكاليف مرتفعة للديزل بسبب الحرب.

ارتفع الدولار الكندي 0.3% أمام الدولار الأمريكي بعد القرار، كما تحرك معدل التضخم نحو 3%، وانخفضت البطالة لأدنى مستوى في 5 أشهر





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