ارتفاع أسعار النفط مجددا مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وتهديد الهدنة الهشة

ارتفعت أسعار النفط الاثنين بفعل تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، مما يهدد الهدنة الهشة ويعقد مفاوضات السلام، مع شبه إغلاق لمضيق هرمز وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

شهدت أسواق النفط العالمية اليوم الاثنين قفزة جديدة في الأسعار، مدفوعة بتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد تبادل الهجمات التي هددت الهدنة الهشة في المنطقة، في وقت تتعثر فيه المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقد أفاد مستشار عسكري إيراني لوكالة إيسنا بأن الهجمات كانت بمثابة تحذير لإسرائيل لوقف عملياتها العدائية في لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية، ورد بغارات جوية استهدفت مناطق غرب ووسط إيران. هذا التصعيد العسكري يثير مخاوف من تحول النزاع إلى حرب إقليمية شاملة، مما ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة. في المقابل، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد الهجوم، وانتقد الضربات الإسرائيلية على بيروت يوم الأحد.

وأكد ترمب لموقع أكسيوس أنه سيمارس ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم الرد على طهران. وفي تطور لافت، قال ترمب لصحيفة فاينانشال تايمز إن نظيره الإسرائيلي سيضطر إلى قبول أي اتفاق تبرمه أمريكا مع إيران، مضيفا: أنا من يتخذ القرارات، أنا من يتخذ جميع القرارات. وأشار إلى أن نتنياهو لا يتخذ القرارات. هذه التصريحات تعكس انقساما في الموقف الأمريكي بين دعم الحلفاء والسعي لاحتواء التصعيد.

من جهة أخرى، شهد الشرق الأوسط الأسبوع الماضي تصاعدا جديدا في الأعمال القتالية، مما هدد بإفشال الهدنة الهشة وعقد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأدى الصراع إلى شبه إغلاق لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما قيد تدفقات النفط والوقود والغاز إلى الأسواق.

وعلق رئيس ليبو أويل أسوشيتس آندي ليبو قائلا: يظهر التصعيد بين إسرائيل وإيران نهاية الأسبوع مدى هشاشة وقف إطلاق النار، وتؤدي زيادة الأعمال العدائية إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية المتمثلة باحتمال استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول. كبير مسؤولي الاستثمار لدى كاروبار كابيتال هاريس خورشيد قال: كانت السوق تقلل من حجم التباعد الحقيقي بين الأطراف المعنية، وتواصل السوق التأرجح بين تسعير احتمال التوصل إلى اتفاق وتسعير واقع أن أيا من الجانبين لم يغير موقفه الأساسي، وفي كل مرة يسبق فيها التفاؤل الحقائق قليلا، ترتد أسعار النفط صعودا.

وهذه التقلبات تعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. لا تزال نقاط الخلاف الرئيسية تعرقل التقدم نحو اتفاق سلام، بما في ذلك وقف إطلاق النار الموازي بين إسرائيل ولبنان. وتطالب إيران بإقرار هدنة قبل التوصل إلى أي اتفاق، بينما قال مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي لشبكة CNN إن الكرة في ملعب ترمب.

وفي الوقت نفسه، اتفقت إسرائيل ولبنان الأسبوع الماضي على هدنة مشروطة بوقف حزب الله الأعمال القتالية، لكن الجماعة المدعومة من إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار واستمرت في الاشتباك مع القوات الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، فإن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها ستواجه عقبات متعددة، منها إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإعادة تشغيل الحقول المتوقفة التي قد تحتاج أشهرا للعودة إلى العمل، بالإضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي سياق منفصل، وافق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يوميا، رغم أن تعطل الصادرات من الخليج العربي يحول دون تمكن معظم الأعضاء من تنفيذ هذه الزيادة. هذا وتتجه الأنظار إلى التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث يتوقف مسار أسعار النفط على مدى نجاح الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة، وقدرة الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تبقى أسواق الطاقة في حالة تأهب تام لأي تطور جديد قد يغير معادلة العرض والطلب بشكل جذري





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