ارتفاع حصيلة إصابات الجيش الإسرائيلي في مواجهات إيران وحزب الله إلى 735 عسكريًا

ارتفعت حصيلة الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ في مواجهاته مع إيران وحزب الله، حيث سجل الجيش 735 إصابة حتى مساء الخميس، مع 45 إصابة جديدة خلال 72 ساعة الأخيرة. الوضع لا يزال متوترًا رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.

تصاعدت حصيلة ال إصابات في صفوف الجيش ال إسرائيل ي بشكل ملحوظ منذ بدء التوترات العسكرية المتصاعدة مع إيران و حزب الله في لبنان ، حيث ارتفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 735 عسكريًا حتى مساء يوم الخميس.

هذا الارتفاع يأتي بعد تسجيل 45 إصابة جديدة خلال فترة 72 ساعة الأخيرة فقط، وفقًا لرصد دقيق أجرته وكالة الأناضول بالاعتماد على إحصاءات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي. تُظهر البيانات الحديثة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش الإسرائيلي أن العدد التراكمي للجرحى منذ بداية العدوان على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وتوسع نطاق الاشتباكات ليشمل حزب الله بعد أيام قليلة في 2 مارس/آذار، قد وصل إلى 735 جنديًا.

من بين هذا العدد، هناك 144 إصابة وُصفت بأنها خطيرة وحرجة، مما يعكس شدة المعارك وتأثيرها على الجنود الإسرائيليين. هذا الارتفاع في عدد الإصابات يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالإحصائيات التي تم الإعلان عنها مساء الأحد الماضي، والتي كانت تشير إلى وجود 690 جنديًا مصابًا، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي قد تكبد 45 إصابة إضافية خلال الساعات الـ72 الأخيرة.

لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل واضحة حول كيفية وقوع هذه الإصابات الجديدة، خاصة في ظل سريان اتفاقات وقف إطلاق النار المعلنة في كل من الجبهتين الإيرانية واللبنانية. ومع ذلك، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل ما يقرب من 55 بلدة وقرية في جنوب لبنان، ويواصل تمركزه فيها، مع تسجيل العديد من الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. ردًا على هذه الخروقات، يقوم حزب الله بتنفيذ بعض الردود المحدودة، مما يشير إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

الوضع الحالي يعكس حالة من الترقب الحذر، حيث يراقب الطرفان عن كثب أي تحركات أو تطورات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في القتال. الجهود الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ولكن حتى الآن لم يتم تحقيق تقدم كبير. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار يمثلان عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة في 8 أبريل/نيسان الجاري عن هدنة مع طهران لمدة أسبوعين بهدف إتاحة المجال أمام مفاوضات مكثفة حول اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. وقد تم تمديد هذه الهدنة لاحقًا إلى حين تقديم طهران مقترحها الرسمي بشأن الاتفاق، دون تحديد إطار زمني محدد. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 أبريل/نيسان عن هدنة مماثلة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

هذه الهدنات تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف التوتر وإيجاد حل سلمي للصراع. ومع ذلك، قبل إعلان الهدنة، شنت إسرائيل عدوانًا واسع النطاق على لبنان بدأ في 2 مارس/آذار، مما أسفر عن مقتل 2483 شخصًا وإصابة 7707 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقًا لمعطيات رسمية. هذه الأرقام المأساوية تؤكد حجم الدمار والمعاناة التي تسبب فيها هذا الصراع على الشعب اللبناني.

إن تحقيق السلام الدائم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتلبية تطلعات الشعب اللبناني في الأمن والاستقرار والازدهار





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشرق الأوسط الصراعات إسرائيل إيران حزب الله لبنان الجيش الإسرائيلي إصابات وقف إطلاق النار العدوان الولايات المتحدة هدنة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تزامنا مع قصف غزة.. واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيلتزامنا مع قصف غزة.. واشنطن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار أمريكي بحسب صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية.

Read more »

مصدران: إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بصفقة أسلحة لإسرائيل مطلع مايوكشف مصدران لشبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت قد أبلغت الكونغرس بصفقة بيع أسلحة لإسرائيل قيمتها 735 مليون دولار في وقت سابق مطلع مايو/ أيار الجاري.

Read more »

'الصناعة' تُصدِر 68 ترخيصًا صناعيًّا خلال نوفمبرأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار 68 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر نوفمبر، بحجم استثمارات يصل إلى 735 مليون ريال؛ مسجلة زيادة شهرية في

Read more »

المحطات الكهرومائية.. أبرز المساهمين باستراتيجية تركيا لأمن الطاقة البديلةتمتلك تركيا نحو 735 محطة كهرومائية، أنتجت مجتمعة أكثر من 31 ألف ميغاوات خلال عام 2020، نحو ثلث احتياج تركيا من الكهرباء سنوياً، والبالغ نحو 96 ألف ميغاوات.

Read more »

الأمم المتحدة تكشف أرقاما صادمة لأعداد وفيات السرطان شرق المتوسط - عربي21يحصد مرض السرطان أرواح أكثر من 450 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط كل عام، ويتم تشخيص ما يقرب من 735 ألف شخص في السرطان كل عام

Read more »

ارتفاع أسعار المعادن يقفز بقيمة ميداليات الأولمبياد الشتويةسيتم توزيع 735 ميدالية أولمبية (245 ذهبية و245 فضية و245 برونزية)، إضافة إلى 411 ميدالية...

Read more »