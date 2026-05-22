ارتفاع أسعار النفط في ختام المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الاتفاق على سلام

الخميس، 22 مايو 2026 ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز. أدى ذلك إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 103.54 دولار للبرميل، بنسبة زيادة بلغت 0.94 ٪. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية إلى 96.60 دولار للبرميل، بنسبة زيادة بلغت 0.26 ٪. أدى ذلك إلى ارتفاع كلا الخامين بنسبة أكثر من 3 ٪ في وقت سابق من الجلسة.

الخميس، 22 مايو 2026 23:14 ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 103.54 دولار للبرميل، بزيادة 96 سنتا، أو 0.94 ٪. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 96.60 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 25 سنتا، أو 0.26 ٪ عند التسوية. كان كلا الخامين قد ارتفعا بأكثر من 3 ٪ في وقت سابق من الجلسة.

وبشكل أسبوعي، هوى سعر خام برنت 5.48 ٪، وخام غرب تكساس الوسيط 8.37 ٪، مع تقلبات في الأسعار نتيجة لتغير التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز 'لدينا الكثير من الأخبار المتداولة، ومن الصعب مواكبتها. الأنباء المتداولة الآن هي أن إيران ستسلم اليورانيوم مقابل رفع العقوبات. لكن الأخبار تتغير باستمرار'.

بينما ذكر تاماس فارجا المحلل لدى (بي. في. إم أويل أسوشيتس) أن مخزونات النفط العالمية تتناقص بوتيرة مقلقة مع تباطؤ تدفق النفط عبر مضيق هرمز بشدة. وأضاف alسوف ذكره الوكالة أن التفاؤل بشأن هدنة وشيكة نسبيا، والتصريحات المتشائمة كلما اقترب سعر خام برنت من 110 دولارات، يحولون دون ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

هذا الأسبوع يشهد اختتام المفاوضات حول توازن النفطي بين روسيا والصين . الخلاصة ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز. أدى ذلك إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 103.54 دولار للبرميل، بنسبة زيادة بلغت 0.94 ٪. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية إلى 96.60 دولار للبرميل، بنسبة زيادة بلغت 0.26 ٪.

أدى ذلك إلى ارتفاع كلا الخامين بنسبة أكثر من 3 ٪ في وقت سابق من الجلسة. الرئيسية سوف تؤدي على المدى القريب إلى المفاوضات حول توازن النفطي بين روسيا والصين، إلى تشييع الأربعاء المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس وجامعة أم كان university of kansas النصائح إلى التحقيق الدقيق عند المتابعة للاخبار عن النفط. اصفح من الصعب شق الطريق إلى استيعاب ومعرفة كل ما يحدث في هذا السوق النافق للغاية.

أخذ بعين الاعتبار حجم المخزوناتavailable وغياب التزام Ostsee مع البيانات الجيوسياسية الاقتصادية





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oil Prices Iran U.S. West Texas Intermediate Brent Moody's Investors Service Fitch Ratings

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق درب العلانفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، مهام الأمن والحماية في سباق درب العلا 2026م، الذي تنظمه الهيئة الملكية بمحافظة العلا، ضمن تجارب وفعاليات مواسم العلا، خلال الفترة من 22 إلى...

Read more »

المركزي الروسي: ارتفاع الأسعار في يناير كان مؤقتاأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى أن ارتفاع أسعار السلع في يناير الماضي كان مؤقتا، وجاء نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% مع بداية 2026.

Read more »

يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعيةتحتفي المملكة العربية السعودية غدًا الموافق 22 فبراير 2026م بذكرى مرور 299 عامًا على يوم التأسيس، الذي يعود إلى منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م،

Read more »

تمديد العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع لمدة 6 أشهرأعلنت الهيئة العامة للنقل تمديد العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 22 عاماً للشاحنة، وذلك لمدة 6 أشهر، حتى 25 سبتمبر من العام الحالي 2026.

Read more »

السعودية: منتدى الاستثمار الرياضي يستعد للانطلاق بمشاركة عالميةأعلن منتدى الاستثمار الرياضي 2026 اكتمال جاهزيته لانطلاق أعماله خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالي في مدينة الرياض.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 22 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 22 مايو 2026 | Anadolu

Read more »