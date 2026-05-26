ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستويات منذ أربع سنوات وسط مخاوف من خفض الإنتاج الصيني والاضطرابات في الشرق الأوسط

تسجل أسعار الألمنيوم ارتفاعاً ملحوظاً في بورصة لندن، متجاوزة مستويات مارس 2022، في ظل حملة تفتيش صينية على استهلاك الطاقة ومخاوف من خفض الإنتاج، إلى جانب تأثير إغلاق مضيق هرمز على الإمدادات العالمية.

تشهد أسواق الألمنيوم تحركات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، إذ ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات. يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن تخفيض الإنتاج في الصين ، التي تحتل الصدارة كأكبر منتج للمعدن عالمياً، إلى جانب استمرار الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير.

وفقاً لتقارير شركة "مايستيل غلوبال" للأبحاث، ارتفع سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة تقارب الواحد بالمئة، مدفوعاً بتهديد المصاهر الصينية بخفض مستويات الإنتاج نتيجة حملة تفتيش شاملة على استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في الصناعات الأساسية. وتعمل معظم مصاهر الألمنيوم في الصين بأكثر من طاقتها الإنتاجية لتلبية العجز العالمي المتصاعد الذي نتج عن إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على سلاسل الإمداد، إلا أن السلطات الصينية بدأت مؤخراً باتخاذ إجراءات للحد من هذا الإفراط في الإنتاج في إطار سعيها للحد من المخزونات المتزايدة





