ارتفاع سعر الذهب بعد اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار مشروط

ارتفع سعر الذهب بعد اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار مشروط، في خطوة محتملة نحو حل الصراع الأوسع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وزيادة مخاطر التضخم.

ارتفع سعر الذهب بعد اتفاق إسرائيل و لبنان على وقف إطلاق نار مشروط، في خطوة محتملة نحو حل الصراع الأوسع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وزيادة مخاطر ال تضخم .

سعر المعدن ارتفع 1% إلى 4500 دولارا للأونصة، مع عودة المستثمرين إلى السوق، فيما ارتفعت الفضة إلى 74 دولارا للأونصة. في بيان مشترك مع أمريكا، أكدت إسرائيل ولبنان أن اتفاقهما مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من حزب الله المدعوم من إيران. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب تجدد القتال في الشرق الأوسط أمس الأربعاء، والذي شهد أخطر تصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل.

الكويت والبحرين تضررتا من تبادل إطلاق النار، حيث هددت الضربات بتقويض مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران. رغم اتفاق واشنطن وطهران على إطار عمل مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال بعيد المنال. أدى الاضطراب المطول في تدفقات الطاقة عبر المضيق إلى ارتفاع النفط وزيادة المخاوف بشأن التضخم، ما يجعل البنوك المركزية أكثر احتمالا للحفاظ على الفائدة ثابتة أو حتى رفعها، ما يشكل عائقا أمام المعادن التي لا تُدر فوائد.

رئيسة الفيدرالي في دالاس لوري لوجان قالت أن المسؤولين قد يحتاجون إلى رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لإعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%. مع استمرار المخاوف من التضخم وتوقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي بحلول أوائل 2027 على الأقل، يجد الذهب صعوبة في تحقيق أي انتعاش جدي، بحسب المحللين في شرك





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