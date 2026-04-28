ارتفاع أسعار السفر وتقلص الخيارات: كيف يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على عطلات الصيف

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، يواجه المسافرون ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الطيران وتقلصًا في الخيارات المتاحة، ما يدفعهم إلى البحث عن وجهات أقرب وأقل تكلفة. تتعمّق الأزمة مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يؤثر على إمدادات الوقود العالمية، ويؤثر على خطط العطلات الصيفية لملايين الأشخاص. من جانبهم، تحذّر شركات الطيران من زيادة التكاليف وتقلص السعة، بينما يبحث المسافرون عن بدائل محلية أو إقليمية لتجنب ارتفاع الأسعار.

قرّرت لورنا ديفيس إلغاء رحلتها المخطط لها في يونيو/حزيران مع صديقاتها إلى الشرق الأوسط ، بسبب الحرب مع إيران، لكنها اعتزمت العثور على بديل. بدأت ديفيس، المقيمة في العاصمة البريطانية لندن، البحث عن تكلفة رحلات إلى وجهات أخرى مثل جزر المالديف، وموريشيوس، وبالي، لكنها صُدمت بارتفاع أسعار رحلات الطيران.

لكنها افترضت أنّ الوجهات الأقرب إلى موطنها ستكون أقل تكلفة، فاتجهت للبحث عن عطلات في اليونان، حيث وجدت أنّ الأسعار هناك أيضًا أعلى من المعتاد، بل وتزداد ارتفاعًا. ويؤثر الصراع في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ على قطاع السفر، حيث يواجه ملايين المسافرين مثل ديفيس حالة من عدم اليقين بشأن عطلاتهم الصيفية التي انتظروها طوال العام.

شهدت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا نتيجة اضطراب إمدادات الوقود وارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران بسبب الحرب، ما دفع العديد من الشركات إلى إلغاء الرحلات التي لم تعد مجدية اقتصاديًا. كما دفعت التكاليف المتزايدة وانعدام اليقين بعض المسافرين إلى التخلي عن الرحلات الطويلة لصالح وجهات أقرب وأقل تكلفة. قال الخبير الاقتصادي في شركة "دان أكينز": "سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وانخفاض في السعة، وعدد أقل من المسافرين هذا الصيف ممّا كان متوقعًا، وهذا لا يصب في مصلحة قطاع السفر".

أما سبب ارتفاع التكاليف فليس لغزًا، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا رئيسيًا لنحو 20% من النفط والغاز الطبيعي في العالم، ما تسبب بتعطّل إمدادات وقود الطائرات والبنزين. رغم أنّ الولايات المتحدة من كبار مصدّري وقود الطائرات، إلا أنّها لا تزال عرضة لتقلبات الأسعار، حيث من غير المتوقع أن يتحسن الوضع سريعًا حتى في حال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق.

بلغت الأزمة حدًا دفع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى التصريح في 16 أبريل/نيسان بأنّ أوروبا ربما تمتلك "نحو ستة أسابيع" فقط من وقود الطائرات المتبقي. وأُجبرت العديد من الرحلات المباشرة بين أوروبا وآسيا على المرور عبر ممر ضيّق فوق جورجيا وأذربيجان، أو اتخاذ مسارات جنوبية أطول. وأشار أكينز إلى أنّ المسافرين الذين يعتمدون على "التذاكر منخفضة التكلفة التي لا تتمتع بميزات إضافية" سيكونون من بين الأكثر تضررًا، نظرًا لتمرير التكاليف الإضافية غير المتوقعة إلى الركاب.

رفعت خطوط "فيرجن أتلانتيك" أسعار بعض التذاكر بنحو 500 دولار، كما أضافت رسوم وقود إضافية على تذاكر الدرجة السياحية، في حين قلّصت خطوط "كانتاس" الأسترالية 5% من رحلاتها الداخلية، فيما قلّلت كل من شركتي "كاثي باسيفيك" و"يونايتد" عدد رحلاتها. وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" عن إلغاء 20 ألف رحلة قصيرة المدى خلال الصيف، كما قلّصت شركات أخرى مثل "دلتا"، والخطوط الجوية الإسكندنافية، و"إير كندا" جداول رحلاتها، مع اتجاه بعضها أيضًا لزيادة رسوم الأمتعة.

وقال ميلاني فيش: "في ظل الضغط على أسعار الطيران، يمكن للمسافرين الذين يتحلون بالمرونة، ويختارون وجهات أقرب أو أقل شهرة، تحقيق وفورات ملموسة بدون التضحية بجودة التجربة". ولا يقتصر تأثير الأوضاع على المسافرين جوًا، إذ ستؤثر أسعار البنزين المرتفعة أيضًا على الرحلات البرية التي تُعد من تقاليد موسم الصيف في الولايات المتحدة.

يبدو هذا الاتجاه واضحًا في المملكة المتحدة، حيث أعلنت سلسلة المنتجعات العائلية "" عن زيادة "ملحوظة" في الطلب على العطلات المحلية خلال الصيف، وهو أمر يعزوه الرئيس التنفيذي جون هندري بيكاب إلى تأثير الصراع. وقال "Skyscanner" لورا ليندسي إلى أنّ محرك البحث المتخصص بالسفر شهد زيادة في الطلب خلال مارس/آذار مقارنةً بالعام الماضي. وشرحت: "لاحظنا أنّ فترات الحجز أصبحت أقصر عمومًا، إذ يفضل المسافرون الانتظار حتى اقتراب موعد السفر قبل الحجز".

أما بالنسبة لمن يصرّون على السفر الدولي هذا الصيف، تنصح أستاذة إدارة الضيافة والسياحة في جامعة "فيرجينيا تك" نانسي ماكجي بتجنب الرحلات غير المباشِرة قدر الإمكان، خاصة أنه قد لا يكون من السهل اللحاق برحلة بديلة في حال تفويت الرحلة التالية. كما واجه المسافرون في الولايات المتحدة مؤخرًا طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية، وصلت في بعض الأحيان إلى ساعات بسبب إغلاق حكومي جزئي. وقالت ماكجي: "أنصح دائمًا بالتحلّي بالصبر".

أصبحت بعض الوجهات خارج نطاق السفر نتيجة للصراع مع إيران، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا من المستوى الثالث بشأن السفر إلى دول في الشرق الأوسط، داعيةً إلى إعادة النظر في السفر. وحذّر أكينز من أنّ التأثير الاقتصادي لهذا الصراع قد يستمر لسنوات، إذ قال: "لم نواجه من قبل صدمة في الإمدادات بهذا الحجم. إنّها حقيقة صعبة لا يبدو أنّها ستزول قريبًا"





