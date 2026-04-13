ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين والطلاب في إيران جراء الحرب وتعثر المفاوضات

تزايد أعداد الضحايا المدنيين والطلاب في إيران جراء استمرار القصف وتعثر المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة، مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

أفاد التلفزيون ال إيران ي الرسمي، نقلاً عن وزارة التعليم، الاثنين، بأن عدد ال ضحايا من ال طلاب ال إيران يين الذين لقوا حتفهم جراء القصف خلال الحرب المستمرة، يضم تلاميذ في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصائيات تعود إلى تاريخ سريان وقف إطلاق النار المؤقت في 8 أبريل. وأوضحت الوزارة أن الهجمات لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل أدت أيضاً إلى تضرر كبير في البنية التحتية التعليمية، حيث تضررت 933 مدرسة و54 مكتبة و17 مركزاً ثقافياً و36 صالة رياضية و8 مخيمات طلاب ية في جميع أنحاء البلاد. ويعكس هذا الدمار حجم الأزمة ال إنساني ة التي تعاني منها البلاد، وتأثيرها المدمر على مستقبل الأجيال القادمة.

في سياق متصل، وفي إشارة إلى التداعيات الإنسانية الكبيرة للحرب، كان وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفركندي، قد أعلن في 22 مارس الماضي عن مقتل 168 طفلة جراء قصف استهدف مدرسة 'الشجرة الطيبة' الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي البلاد بتاريخ 28 فبراير. ويبرز هذا الحدث المأساوي بشكل خاص معاناة الأطفال وتأثير الحرب المباشر عليهم. وفي تطور سياسي، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأحد، عن انتهاء جولة مفاوضات بين طهران والولايات المتحدة عُقدت في إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المفاوضات، مما يعكس حالة عدم الثقة السائدة بينهما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك نية لاستئناف المحادثات خلال الهدنة التي أعلنت لمدة أسبوعين، والتي بدأت في 8 أبريل بوساطة باكستانية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

على الرغم من عدم وجود تحديثات منتظمة من السلطات الإيرانية حول عدد الضحايا، إلا أن تقارير منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية تقدم صورة أكثر تفصيلاً عن حجم المأساة. فقد أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، في 5 أبريل، بمقتل 3546 شخصاً جراء الحرب. وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في 3 أبريل، عن مقتل ما لا يقل عن 1900 مدني إيراني وإصابة نحو 20 ألفاً آخرين. وتعكس هذه الأرقام المروعة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين. وتوضح هذه الإحصائيات أيضاً مدى خطورة الوضع الإنساني وتأثيره المدمر على السكان المدنيين.

إن استمرار القتال يعيق جهود الإغاثة ويضاعف معاناة المدنيين، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف العنف وحماية الأرواح.





