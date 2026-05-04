ارتفاع حصيلة القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان إلى 17

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 17 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، مما يزيد من حدة التوتر ويضعف آفاق وقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الصحة ال لبنان ية عن ارتفاع عدد القتلى في جنوب لبنان إلى 17 شخصاً نتيجة غارات إسرائيل ية يوم الاثنين، مما يجعل هذا اليوم واحداً من أكثر الأيام دموية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل أسبوعين.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ يوم الخميس الماضي إلى 110 شخصاً. وتؤكد إسرائيل أنها تستهدف مقاتلي حزب الله في هذه الغارات. ومع ذلك، لا تفرق الإحصائيات اللبنانية بين الضحايا المدنيين والمقاتلين، وتشير إلى أن من بين القتلى اثنين من الأطفال و14 طفلاً آخرين أصيبوا بجروح. في المقابل، أعلنت إسرائيل عن مقتل 17 من جنودها خلال نفس الفترة، وتتهم حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

يتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار، وقد فشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف القتال حتى الآن في تحقيق أي تقدم ملموس. يوم الاثنين، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بياناً يطالب سكان عدة قرى جنوبية بالانتقال مسافة كيلومتر واحد على الأقل من منازلهم. تقع هذه القرى خارج ما يسمى بـ 'الخط الأصفر'، وهو شريط من الأراضي تحتلها إسرائيل ويمتد على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية لمسافة 10 كيلومترات تقريباً.

وتبرر إسرائيل هذا الإجراء بأنها تواصل عملياتها ضد التهديدات في هذه المنطقة، معتبرةً إياها خارج نطاق بنود وقف إطلاق النار. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الاتفاق يسمح له بالتحرك ضد أي 'هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية'. في المقابل، يرفض المسؤولون اللبنانيون هذا التفسير ويتهمون إسرائيل بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار.

كما أقرّ حزب الله بتنفيذ سلسلة من الهجمات، بما في ذلك غارات بطائرات مسيّرة على جنود إسرائيليين في الناقورة، وهي بلدة تقع في جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وإطلاق صواريخ على قوات إسرائيلية في القنطرة، جنوب شرق البلاد. ووصف الحزب هذه الهجمات بأنها ردّ على القصف الإسرائيلي المستمر للقرى جنوب لبنان.

يلوح في الأفق احتمال تجدد الحرب، خاصةً بعد التقارير التي تتحدث عن 'هجوم إيراني' على الإمارات، والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ 'إبادة إيران' في حال هاجمت السفن الأمريكية. أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتزايد قدرات حزب الله في مجال الطائرات المسيّرة، محذراً من أن معالجة هذا التهديد 'ستستغرق وقتاً'.

ورغم الأهمية الرمزية لجولات المحادثات بين إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة، والتي تعتبر أول اتصال مباشر على مستوى السفراء بين البلدين منذ عقود، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إسرائيل إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار قبل المضي قدماً في أي مفاوضات أخرى، معتبراً أن 'المفاوضات المباشرة تنازل مجاني بلا نتائج، يخدم مصالح نتنياهو الذي يسعى إلى صورة رمزية للنصر، ويخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي'.

يواجه الوسطاء تحدياً كبيراً، حيث يرى حزب الله أن المحادثات تصبّ في مصلحة خصومه، بينما تصر إسرائيل على أن مستوىً من العمل العسكري المستمر ضروري لدعم وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد القتلى في البلاد منذ 2 مارس/آذار، عندما بدأ القتال الأخير، بلغ أكثر من 2600 قتيل.

الوضع الإقليمي المتصاعد يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع





قائد الجيش اللبناني يبحث مع الجنرال الأمريكي الأوضاع الأمنية في لبنان وسط خرق إسرائيل للهدنةبحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد الأوضاع الأمنية في لبنان وسط مواصلة إسرائيل خرق الهدنة منذ 17 أبريل. جاء ذلك خلال لقاء استثنائي في قاعدة بيروت الجوية، حيث ناقش الجانبان دور الجيش اللبناني ودعمه، وتطورات الوضع الإقليمي، وسبل تطوير عمل لجنة الميكانيزم لمراقبة وقف إطلاق النار. رغم الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان، مما تسبب في خسائر مدنية فادحة.

