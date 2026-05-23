ارتفاع كبير في طلبات رفض الخدمة العسكرية في ألمانيا: تحديا للحكومة لتعزيز قدرات الجيش

صورة رمزية لجنود من فوج المظليين السادس والعشرين يسيرون من مضمار السباق العشبي إلى ثكنات نيدرورباخ في تسفايبروكن بغرب ألمانيا. أرشيف 30 أغسطس/ آب 2025.

وأوضحت"جمعية السلام الألمانية – اتحاد الرافضين للخدمة العسكرية (DFG-VK)" اليوم السبت (23 مايو/ أيار 2026) أن هذا الرقم يقترب من إجمالي عدد الطلبات المسجلة في كامل عام 2025، والتي بلغت 3867 طلبًا. وفي هذا السياق، حذّرت المتحدثة باسم الجمعية، كورنليا مانفيتس، من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقديم أكثر من 15 ألف طلب لرفض الخدمة العسكرية خلال العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق.

كما سجل شهر أبريل/نيسان وحده إقبالًا كبيرًا، حيث توجّه أكثر من 1000 شخص إلى مراكز الاستشارة التابعة للاتحاد للحصول على الدعم والمعلومات حول استخدام حق الرفض. ينص قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي بدأ تطبيقه في يناير/ كانون الثاني 2026، على إرسال استبيانات لجميع الشباب عند بلوغهم سن 18 عامًا لتقييم أهليتهم للخدمة. بالمثل، تمثل الزيادة الحادة في طلبات رفض الخدمة العسكرية تحديا أمام خطط الحكومة لتعزيز قدرات الجيش في المرحلة المقبلة





