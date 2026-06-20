ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية ومت preocupation بتحركات الأسطول عبر مضيق هرمز

سجلت أسعار النفط زيادة طفيفة بعد تأجيل اجتماع بين إيران والولايات المتحدة، بينما تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز عودة تدريجية مع رفع الحصار الأمريكي، مما أحدث توقعات بزيادة الإمدادات العالمية.

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد إلغاء اجتماع كان مخططا عقده بين مسؤولين إيران يين وأمريكيين في سويسرا. وقد صعد سعر خام برنت بنسبة 0.9 ليصل إلى 80.57 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2 ليسجل 77.54 دولار للبرميل.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم تأجيل اللقاء المرتقب، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لإجراء محادثات في الأيام المقبلة. وذكرت الوزارة أن الاجتماع لم يعد ملحا بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونية بين البلدين لإنهاء الأزمة بينهما. وكانت أسعار النفط تتجه إلى انخفاض أسبوعي كبير مع استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تدريجيا بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف من حدة أكبر صدمة في إمدادات النفط الخام العالمية على الإطلاق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار المفروض على حركة السفن من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. لكن مركز المعلومات البحرية المشترك، وهو هيئة معلومات بحرية رئيسية، نصح السفن التي تسعى لعبور المضيق باتخاذ الحيطة. ويتوقع المحللون أن يؤدي الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن نحو 700 سفينة تعبر مضيق هرمز بسلاسة، بينما أشارت مجموعة كبلر لتتبع الملاحة البحرية إلى عودة الحركة في المضيق بشكل متوازن في الاتجاهين. على صعيد الطلب، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها عن سوق النفط لعام 2026 أن يرتفع الطلب العالمي إلى 113.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، مقارنة بـ105.1 مليون برميل في عام 2025.

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأسواق لتقييم تأثير الاستقرار النسبي في منطقة الشرق الأوسط على تدفقات النفط العالمية، خاصة مع依存 الاقتصاد العالمي على إمدادات النفط من المنطقة





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار النفط مضيق هرمز إيران الولايات المتحدة أوبك خام برنت

United States Latest News, United States Headlines