ارتفاع أسعار النحاس في بداية تعاملاتها اليوم (الإثنين) مع تفاؤل الأسواق لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفعت أسعار النحاس في بداية تعاملاتها اليوم (الإثنين)، في ظل تراجع الدولار وأسعار النفط وسط تفاؤل الأسواق باحتمالية التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تخفيف حدة المخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود القياسية للنحاس (تسليم ثلاثة أشهر) في «بورصة لندن للمعادن» بنسبة 0.9% ليصل إلى 13,635 دولارا للطن. وحقق عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مكاسب بنسبة 0.9% ليصل إلى 105,370 يوان (15,507.56 دولار) للطن. وأشارت «سوني كوماري»، المحللة في بنك «إيه إن زد»، إلى أن الأنباء الإيجابية المتعلقة بمسار الصراع تدعم ثقة السوق تجاه المعادن الصناعية، موضحة أن المعادن الأساسية تتعرض لضغوط تتعلق بضعف الطلب الناجم عن تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يحد من المكاسب الناجمة عن مخاوف اضطراب الإمدادات، وفقا لوكالات إعلامية غربية.

