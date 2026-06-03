ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للكويت إلى 47.2 نقطة في مايو، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم استمرار التحديات من الصراع الإقليمي.

أظهرت أحدث البيانات ال اقتصاد ية الصادرة عن مجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال بداية ظهور مؤشرات أولية على تحسن الأداء ال اقتصاد ي في الكويت خلال شهر مايو الماضي على الرغم من استمرار ظروف التشغيل الصعبة الناتجة عن الحرب الدائرة في المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مسجلاً 47.2 نقطة في مايو صعوداً من 46.3 نقطة في أبريل لكنه واصل استقراره دون المستوى المحايد 50.0 نقطة ليشير إلى تدهور مسبق في ظروف الأعمال بمنتصف الربع الثاني. وكشف التقرير أن معدلات انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تباطأت بوتيرة ملحوظة وبشكل أضعف بكثير مقارنة بالتراجعات الحادة المسجلة في أبريل حيث أسهم تكثيف النشاط الإعلاني والعروض الترويجية في دفع عجلة تحسن الطلب المحلي ببعض الحالات.

في المقابل واصلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضها السريع نتيجة إضرار الصراع الإقليمي بالطلب الدولي إلى جانب التأثير السلبي البارز الناجم عن إغلاق الحدود البرية مع العراق على تدفق الأعمال الجديدة القادمة من الخارج. استجابة للضغوط المستمرة واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تقليص عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة نظراً لكفاية القدرة الإنتاجية الحالية للتعامل مع أعباء العمل مما أدى لتراجع الأعمال المعلقة بشكل كبير.

ومع بقاء مستويات المخزون كافية خفضت الشركات نشاطها الشرائي ومخزونها من مستلزمات الإنتاج بمعدلات انخفاض متسارعة وحادة حيث هبط النشاط الشرائي بأسرع وتيرة له منذ أبريل 2020 بينما سجل مخزون المشتريات أكبر انخفاض له منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018. وبفعل هذا التراجع القوي في الطلب على المواد تمكن الموردون من تقليص فترات التسليم وتسريع عمليات الشحن لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد الأسعار شهد شهر مايو تجدداً في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة منذ اندلاع الصراع الإقليمي مدفوعاً بزيادة أسعار المشتريات وإنفاق الشركات المتزايد على الإعلانات والإيجارات وقطع الغيار في حين استمرت تكاليف الموظفين في الانخفاض نتيجة تقليص العمالة. ورغم أن معدل هذا التضخم ظل منخفضاً نسبياً واصلت الشركات تمرير هذه التكاليف عبر رفع أسعار بيع منتجاتها وخدماتها لتمتد سلسلة تضخم أسعار البيع الحالية إلى 15 شهراً متتالياً بوتيرة متواضعة لم تتغير عن مستويات أبريل.

وبالتوازي مع انخفاض حدة تراجع الإنتاج شهدت مستويات ثقة الشركات الكويتية بشأن الآفاق المستقبلية للنشاط التجاري قفزة حادة لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وأوضح أندرو هاركر مدير الاقتصاد في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس أنه على الرغم من المخاوف القائمة لدى بعض الشركات بشأن التأثير المستمر للحرب فإن تحسن التفاؤل يبعث على الأمل في عودة القطاع الخاص غير النفطي في الكويت إلى نطاق التوسع والنمو خلال الأشهر المقبلة مع استعادة ظروف العمل طبيعتها





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكويت مؤشر مديري المشتريات اقتصاد غير نفطي طلب محلي تضخم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شركات الطيران تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة .. حركة الركاب نمت 31% خلال يونيوأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في جنيف اليوم إن شركات الطيران حققت في شهر يونيو نموا بنسبة 31 في المائة في حركة الركاب على أساس سنوي. وبحسب 'الألمانية'، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن العمليات العالمية فى النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 47.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 . وتابع 'على المستوى العالمي، وصلت الحركة الجوية الآن إلى 94.2 في المائة من مستويات ما قبل كوفيد'. وقال إن الطائرات كانت ممتلئة بشكل خاص في أمريكا الشمالية وأوروبا. وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 14 في المائة بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة.

Read more »

نصف الموظفات الجدد بالرياضاستحوذت منطقة الرياض على سوق التوظيف بالمملكة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبتها من الملتحقين بالعمل 47.2% وبمجموع 52.954 موظفا التحقوا بالعمل حديثا بمتوسط يومي يصل إلى 588...

Read more »

'توبي': ترسية مشروع خدمات تقنية المعلومات بوزارة الحج والعمرة بـ 47.2 مليون ريالأعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 'توبي'، ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات في وزارة الحج والعمرة، بقيمة إجمالية قدرها 47,223,137.70 ريال. يهدف المشروع الى تقديم خدمات تقنية المعلومات إلى وزارة الحج والعمرة وتشمل هذه الخدمات: 1. إدارة المشاريع التقنية IT-PMO 2. تشغيل وإدارة قواعد بيانات الوزارة 3.

Read more »

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقهاأظهرت إحصائيات في الإمارات أن الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى البلاد - اتحادي ومحلي - بلغ 173.6 مليار درهم.

Read more »

207 آلاف سائح عبر رحلات الكروز البحريةبلغ عدد ركاب رحلات الكروز السياحية خلال العام الماضي 207.321 راكبًا، نحو نصفهم كانوا عبر ميناء جدة الإسلامي، وبنسبة 47.2% وبعدد 97.945 راكبًا، في حين توزع النصف الآخر بين ميناء ينبع التجاري بنسبة...

Read more »

47.2 % من سياح المدينة قصدوا العلاأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، في تقريرها الصادر حديثًا، أن المدينة المنورة تُعد الوجهة الأولى لزوار المنطقة، حيث أظهرت مؤشرات الأداء السياحي أن 73.7% من زوار المنطقة...

Read more »