ارتفاع حالات آلام وضيق الصدر في المدينة المنورة ومناطق المملكة

سجلت المدينة المنورة أعلى نسبة بلاغات إسعافية لآلام وضيق الصدر في المملكة، مع تحذيرات صحية حول خطورة الذبحة الصدرية وأمراض القلب.

شهدت مدينة المدينة المنورة ومناطق أخرى في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في حالات آلام و ضيق الصدر خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في البلاغات الإسعافية التي تعاملت معها فرق الهلال الأحمر السعودي.

وقد بلغ إجمالي البلاغات الإسعافية المتعلقة بهذه الحالات 8908 بلاغًا، على الرغم من انخفاضها بنسبة 56% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 20404 بلاغًا. هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تحسنًا في الصحة العامة، بل قد يشير إلى تغييرات في أنماط الإبلاغ أو الوصول إلى الخدمات الصحية. ويؤكد الخبراء الصحيون أن آلام وضيق الصدر غالبًا ما تكون مؤشرًا على الذبحة الصدرية، وهي حالة خطيرة قد تتطور إلى أمراض قلبية إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

وتحدث الذبحة الصدرية نتيجة لضيق الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب بالدم، وذلك بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، وهي حالة تعرف بتصلب الشرايين. وتتعدد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتشمل اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون المشبعة والكوليسترول، وقلة النشاط البدني، والتدخين، والتقدم في العمر، والتاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب. لذلك، من الضروري اتباع نمط حياة صحي والقيام بالفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن أي علامات تدل على وجود مشكلة في القلب.

وكشف تقرير الهلال الأحمر السعودي لعام 2025 عن توزيع البلاغات الإسعافية المتعلقة بآلام وضيق الصدر بين المناطق المختلفة. تصدرت منطقة المدينة المنورة قائمة المناطق الأعلى في عدد البلاغات، حيث سجلت 2397 بلاغًا تمثل 27% من إجمالي البلاغات على مستوى المملكة. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 2083 بلاغًا (23%)، تلتها منطقة عسير بـ 1205 بلاغات (14%)، ثم منطقة تبوك بـ 766 بلاغًا (9%)، والقصيم بـ 740 بلاغًا (8%)، وجازان بـ 571 بلاغًا (6%).

في المقابل، سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد من البلاغات بـ 162 بلاغًا (2%)، تلتها حائل بـ 215 بلاغًا (2.41%)، والجوف بـ 227 بلاغًا (2.54%)، ونجران بـ 253 بلاغًا (3%)، والباحة بـ 289 بلاغًا (3.24%). هذه البيانات تسلط الضوء على التفاوت الإقليمي في انتشار أمراض القلب وأهمية توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في جميع أنحاء المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكثيف حملات التوعية الصحية لتثقيف الجمهور حول عوامل الخطر وأهمية الوقاية من أمراض القلب.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. كما أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر الطبية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يجب أيضًا تشجيع البحث العلمي في مجال أمراض القلب لتطوير علاجات جديدة وفعالة





