ارتفاع حاد في أسعار الغاز الأوروبية مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية والبريطانية ارتفاعات ملحوظة صباح الخميس نتيجة تجدد الضربات الجوية في الصراع الأميركي الإيراني ونفي ترمب لتقارير عن قرب فتح مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة في أوروبا.

يشهد سوق الغاز الطبيعي في أوروبا وبريطانيا ارتفاعات حادة اليوم الخميس، حيث صعد العقد الهولندي القياسي لشهر أقرب استحقاق في مركز التي تي إف بنسبة إلى 47.70 يورو لكل ميغاواط في الساعة، بينما ارتفع العقد البريطاني الموازي إلى 116.13 بنس لكل وحدة حرارية بريطانية.

ويعزى هذا الصعود إلى تجدد الضربات الجوية المتبادلة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ونفي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مما أزال آمال التهدئة وأعاد إشعال موجة الارتفاعات في أسواق الطاقة. كما أن استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز منذ نهاية فبراير الماضي قد تسبب في قطع حوالي 20٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما زاد من حدة الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وفي الوقت نفسه، حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من أن هذا التعطيل يدفع كل من المنتجين والمستهلكين للبحث عن طرق تجارية بديلة ومصادر متنوعة للطاقة للتكيف مع الأزمة الجيوسياسية الراهنة.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا انخفاضاً حاداً في مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 38.8٪ فقط من طاقتها الاستيعابية، مقارنة بـ 46.6٪ في الفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانخفاض يفرض ضغوطاً سعرية مستمرة ويثير مخاوف من نقص محتمل قبيل موسم الشتاء القادم. وقد أشار خبراء إلى أن التنافس بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز المسال المتاحة يشتد، خاصة مع سعى القارة الأوروبية لملء مخزوناتها الاستراتيجية المستنزفة.

علاوة على ذلك، فإن احتمالات ظهور ظاهرة النينيو المناخية القوية هذا العام، والتي قد ترفع درجات الحرارة في آسيا وزيادة الطلب على تكييف الهواء، قد تسحب المزيد من شحنات الغاز المسال نحو الشرق، مما يزيد من الضغط على الأسواق الأوروبية. على صعيد السياسة النقدية، حذّر رئيس الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط ستترك تأثيراً مستمراً وعميقاً على معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وفي سياق دبلوماسي، وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى قبرص للمشاركة في اجتماع غير رسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، حيث من المتوقع أن يناقش تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الطاقوي. كما أن الأزمة الحالية قد كشفت عن ترابط أمن أوروبا والشرق الأوسط بصورة غير مسبوقة، وفقاً لما أكده جاسم البديوي، مشيراً إلى أن استقرار منطقة الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب.





