ارتفاع جولات التفتيش البيئي في الحج بأكثر من 145% باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يسجل زيادة غير مسبوقة في جولات التفتيش على الأنشطة ذات الأثر البيئي العالي خلال موسم حج 1447هـ، معتمداً على تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحسين الرصد والاستجابة للبلاغات، مما أسفر عن ضبط 250 مخالفة بيئية.

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تحقيق قفزة نوعية في الرقابة البيئية خلال موسم حج 1447هـ، حيث ارتفعت جولات التفتيش على الأنشطة ذات الأثر البيئي العالي بنسبة تجاوزت 145% مقارنة بالموسم السابق.

ويعود هذا الارتفاع الملحوظ إلى الاعتماد المتزايد على تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية، معززة ببرامج الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في رفع كفاءة الرصد البيئي وتسريع الاستجابة للبلاغات. وأوضح المهندس علي الغامدي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن المنظومة الرقابية استخدمت أكثر من 200 صورة فضائية يومياً لمراقبة الأوساط البيئية في النطاق الجغرافي المحيط بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وأضاف أن فريقاً من المختصين يحلل نتائج تقارير الذكاء الاصطناعي التي تقارن حالة الأوساط قبل وبعد المخالفات، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية ودقيقة.

وفي تفصيل جهود الرقابة الميدانية، أفاد الغامدي أن فرق التفتيش استجابت لأكثر من 100 بلاغ بيئي، نصفها ورد عن طريق الأقمار الصناعية. وقد مكن هذا التوجه الموجه بالتقنية الفرق الرقابية من تحديد مواقع المخالفات بدقة عالية، وتوجيه الجهود نحو النقاط الأكثر حساسية. كما تم إجراء أكثر من 2300 تحليل مخبري في المدينتين المقدستين، شملت عينات من الهواء والمياه والتربة، لضمان سلامة الأوساط البيئية.

وبلغ إجمالي الجولات الرقابية خلال الموسم أكثر من 1800 جولة، أسفرت عن رصد نحو 250 حالة عدم التزام، تركزت 95% منها في الجوانب التنظيمية والإدارية، بينما لم تتجاوز المخالفات البيئية الفنية المؤثرة 5%. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع العمل على معالجة الآثار البيئية وإعادة تأهيل المواقع المتأثرة.

وفي مجال مراقبة جودة الهواء، أوضح الغامدي أن عدد محطات القياس الثابتة في محيط تواجد الحجاج بلغ تسع محطات، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تنبؤ بالتلوث لأول مرة، يمكن من توقع حالات التلوث خلال 24 ساعة قادمة. وهذا البرنامج مكّن المفتشين من رصد مصادر الانبعاثات والتدخل السريع للحد من تفاقم التلوث.

أما بالنسبة لرصد الضوضاء، فقد تم تشغيل ست محطات ثابتة في مكة والمشاعر، إضافة إلى الأجهزة المتنقلة التي يحملها المفتشون يومياً لقياس مستويات الضجيج بين المخيمات وفي الطرقات والأنفاق المؤدية للحرم المكي. وأكد الغامدي أن جميع القياسات لم تسجل أي تجاوز للحدود المسموح بها خلال الموسم. وفيما يتعلق بإدارة المخلفات الناتجة عن أعمال الهدي والأضاحي، تابع المركز عمليات التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة في مسالخ مكة والمشاعر والمدينة المنورة، ورفع تقارير دورية للجهات المعنية لضمان سلامة الأوساط البيئية المحيطة.

وأكد المركز أنه سيواصل استخدام صور الأقمار الصناعية لمتابعة المواقع المرصودة بعد مغادرة الحجاج، وسيجري أكثر من 1800 تحليل للتربة والمياه للتأكد من استدامة الأوساط البيئية والحفاظ على خصائصها الطبيعية في المستقبل





