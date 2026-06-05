ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 15 شهراً بعد بيانات وظائف قوية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أقصى مستوى في 15 شهراً، مسجلة تضييقاً في منحنى العائد، رداً على بيانات وظائف تفوق التوقعات في مايو، مما يعيد sociedades التوقعات بتشدد 정치ة نقدية من الاحتياطي الفيدرالي. كما شهدت وول ستريت تراجعاً بسبب أسهم التكنولوجيا وتدفق رأس المال إلى السندات.

تسجّل عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 4.155 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2025، بعد زيادة قدرها 9.8 نقطة أساس.

كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.538 في المائة، قبل أن يبلغ 4.548 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو. هذا الانضغاط في منحنى العائد، الذي تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و10 سنوات إلى 38.5 نقطة أساس (أدنى مستوى منذ 19 مارس)، يعكس توقعات السوق بتشدد أكبر في السياسة النقدية.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب صدور بيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة خلال مايو، حيث أضاف employers 172 ألف وظيفة، متجاوزين توقعات بلغت 85 ألف، بينما استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي. و Burton these البيانات تبددت المخاوف السابقة بشأن تباطؤ سوق العمل، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم مساره.

في وول ستريت، سجلت الأسهم تراجعاً جماعياً، với انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 في المائة، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 125 نقطة (0.2 في المائة)، بينما خسر ناسداك المركب 1.6 في المائة. وكانت أسهم التكنولوجيا العملاقة، مثل إنفيديا وبرودكوم، الأكثر تضرراً، مما أثقل على أداء السوق رغم تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الهابطة. في هذا السياق، يترقب المحللون والeratون صدور بيانات التضخم لشهر مايو يوم الأربعاء المقبل، باعتبارها المؤشر الأهم لتحديد مسار السياسة النقدية.

و تشير توقعات بنك بي إن بي باريبا إلى possibility أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن مسار التخفيضات، مع احتمالات متزايدة لرفع الفائدة في ديسمبر، متوقعاً أن يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.75 في المائة بنهاية العام. علاوة على ذلك، حث صندوق النقد الدولي الفيدرالي على نهج حذر، محذراً من مخاطر تضخمية مستمرة مرتبطة بصدمات أسعار الطاقة.

يبقى المشهد الاقتصادي معقداً، حيث يتوازن بين قوة سوق العمل النسبية وتباطؤ الإنتاجية، وبين ضغوط تضخمية لا تزال فوق المستهدف، مما يضع سياسة النقد تحت المجهر





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