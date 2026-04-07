ارتفاع قياسي لـ«برنت المؤرخ» إلى 144 دولاراً وسط أزمة طاقة عالمية

شهد سعر خام «برنت المؤرخ» ارتفاعاً قياسياً جديداً، في ظل توترات جيوسياسية وأزمة طاقة عالمية متفاقمة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه المؤسسات الدولية إجراءات لمواجهة الأزمة، بينما تواصل السلطات المصرية جهودها للسيطرة على الأسواق المالية.

سجل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، في ظل حالة من الذعر التي تسيطر على الأسواق العالمية . يأتي هذا الارتفاع التاريخي في أعقاب التهديدات المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران، والتي أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. تجاوز هذا الرقم القياسي القمم التي سجلها الخام في الأسبوع الماضي، عندما تجاوز حاجز 140 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2008.

أدى هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار إلى حالة من “الذعر الشرائي” في الأسواق، حيث يسعى المستثمرون إلى تأمين إمداداتهم من النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل إمدادات الطاقة العالمية. يعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتسليم الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه شركات التكرير والمصافي الكبرى لتسعير صفقاتها. مع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، اشتدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، مما أدى إلى اتساع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط الفعلي إلى مستويات غير مسبوقة. وقد فاقمت هذه التطورات المخاوف من اتساع أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، مما يزيد من الضغوط على الاقتصادات العالمية الهشة بالفعل.\من ناحية أخرى، أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً عاجلاً لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة. وأشار بيرول إلى أن هذه الأزمة تتطلب تكاتفاً دولياً وتعاوناً وثيقاً لدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم في مواجهة التداعيات الاقتصادية. وقد اتفقت هذه المؤسسات الثلاث بالفعل على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في نقص حاد في إمدادات الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الآلية تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات لتخفيف المخاطر. تأتي هذه الجهود في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيه تهديدات شديدة اللهجة لإيران، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويساهم في تفاقم أزمة الطاقة. وقد صرح بيرول بأن الأزمة الحالية أكثر خطورة من أزمات النفط السابقة مجتمعة، مما يؤكد على حجم التحدي الذي يواجهه العالم.\في سياق متصل، تتخذ السلطات المصرية إجراءات صارمة لمكافحة المضاربة في أسعار العملات في السوق السوداء، في ظل ارتفاع قياسي للدولار الأمريكي. وتشن وزارة الداخلية حملات أمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الممارسات. يعكس هذا التحرك التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول في ظل الأزمات العالمية، حيث تسعى الحكومات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وتظهر هذه التطورات مدى تأثير الأحداث الجيوسياسية على الأسواق المالية والاقتصادية، وكيف يمكن للتوترات الإقليمية أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم التضخم. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

خام برنت أسعار النفط أزمة الطاقة الأسواق العالمية السوق السوداء

United States Latest News, United States Headlines

