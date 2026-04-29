ارتفاع عمليات نقاط البيع في السعودية إلى 12.07 مليار ريال في أسبوع

كشف تقرير البنك المركزي السعودي عن ارتفاع ملحوظ في حجم عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل 2026، مدفوعًا بنشاط استهلاكي قوي في مختلف القطاعات والمدن.

أظهرت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي السعودي ارتفاعًا في عدد عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2026، حيث بلغ إجمالي العمليات 225.203 مليون عملية بقيمة 12.07 مليار ريال.

يعكس هذا النمو استمرار النشاط الاقتصادي القوي في المملكة، مع تركز الإنفاق بشكل خاص في الرياض وجدة. شهدت قطاعات المطاعم والأطعمة والنقل حركة نشطة، مما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي في هذه المجالات. تحليل تفصيلي للقطاعات المختلفة يكشف عن توزيع الإنفاق على نطاق واسع. قطاع النقل سجل 5.841 مليون عملية بقيمة 911.9 مليون ريال، بينما بلغ الإنفاق في قطاع الصحة 784 مليون ريال من خلال 9.006 مليون عملية.

المطاعم والمقاهي تصدرت القائمة بـ 57.16 مليون عملية بقيمة 1.611 مليار ريال، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في الإنفاق الاستهلاكي. كما شهدت قطاعات أخرى مثل الأطعمة والمشروبات والملبوسات والإكسسوارات والترفيه نشاطًا ملحوظًا، مما يدل على تنوع مصادر الإنفاق في المملكة. وتشير البيانات إلى أن قطاع محطات الوقود يمثل جزءًا كبيرًا من الإنفاق، حيث بلغ 945.1 مليون ريال من خلال 17.036 مليون عملية، مما يعكس الاعتماد الكبير على السيارات في التنقل.

على مستوى المدن، احتلت الرياض الصدارة من حيث عدد العمليات وقيمتها، حيث سجلت 73.89 مليون عملية بقيمة 4.26 مليار ريال. جدة جاءت في المرتبة الثانية بـ 26.367 مليون عملية بقيمة 1.68 مليار ريال، مما يؤكد مكانة هاتين المدينتين كمركزين رئيسيين للنشاط الاقتصادي. المدن الأخرى مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل وأبها وبريدة والخبر والدمام شهدت أيضًا نشاطًا ملحوظًا، مما يشير إلى توزيع جغرافي متوازن للإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء المملكة.

يُظهر هذا التقرير صورة واضحة عن ديناميكية الإنفاق في المملكة العربية السعودية، ويقدم رؤى قيمة حول أداء القطاعات المختلفة وتوزيعها الجغرافي، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية المستنيرة





