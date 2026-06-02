ارتفاع عائدات صادرات الزيتون التونسي بنسبة 49.2 بالمئة

أعلنت السلطات التونسية ارتفاع عائدات صادرات الزيتون خلال 6 أشهر بنسبة 49.2 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 3.64 مليار دينار (1.24 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة كبيرة في الكميات المصدرة.

وأوضح المرصد أن عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025/2026 (من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 حتى أبريل/ نيسان الماضي)، حوالي 3.64 مليار دينار (1.24 مليار دولار)، مقابل 2.44 مليار دينار (841.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، بزيادة بنسبة 49،2 بالمئة. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة الكميات المصدّرة بنسبة 63،9 بالمئة، لتصل إلى 295،4 ألف طن، مقارنة بـ 180،2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، رغم تراجع متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8 بالمئة ليستقر عند 12،67 دينار/كلغ ( 4.36 دولارات).

ويبدأ موسم جني الزيتون وعصره وتصديره في تونس رسميا في مطلع نوفمبر من كل عام وتتواصل عمليات التصدير على مدار العام. وبحسب البيانات، استحوذت السوق الأوروبية على الحصة الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.5 بالمئة، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 23.2 بالمئة، ثم آسيا بنسبة 12.1 بالمئة، وإفريقيا بنسبة 4.5 بالمئة. وتصدرت إسبانيا قائمة الدول المستوردة لزيت الزيتون التونسي بنسبة 32،3 بالمئة، تلتها إيطاليا بنسبة 19،6 بالمئة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19 بالمئة.

وكانت مصادر تونسية، بينها أعضاء في مجلس نواب الشعب، قد توقعت في تصريحات سابقة للأناضول أن يبلغ إنتاج البلاد من زيت الزيتون خلال موسم 2025/2026 نحو 500 ألف طن





