ارتفاع حالات إيبولا في الكونغو إلى 710 مع تفشي في مناطق جديدة

بيانات حكومية تظهر زيادة في عدد الإصابات بفيروس الإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تركيز التفشي في إقليم إيتوري وامتداده إلى مناطق صحية جديدة في شمال وجنوب كيفو، فيما تحذر منظمة الصحة من صعوبة الاستجابة بسبب انعدام الأمن

أظهرت بيانات حكومية سجلت يوم السبت ارتفاع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات، منها 149 حالة وفاة. جاء ذلك في تقرير ميداني وثق 21 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح هذا العدد إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة.

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات تتركز في إقليم إيتوري الواقع في شمال شرق البلاد، لكن حالات أخرى رصدت في 34 منطقة صحية موزعة بين إيتوري وشمال وجنوب كيفو في شرق الكونغو. علق أوليفييه لو بولان، المسؤول في منظمة الصحة العالمية، على التدخلات الميدانية قائلا من منطقة بيني في شمال كيفو: تُرصد حالات إصابة جديدة بشكل شبه يومي في مناطق صحية لم تكن معروفة سابقا، مما يعكس الحجم الفعلي والمدى الأوسع للتفشي.

وأضاف: لا تزال هناك ثغرات في بعض المناطق عالية الخطورة، كما أن الحجم الدقيق للتفشي غير واضح تماما في الوقت الحالي. وتوقع لو بولان أن يتحسن الوضع تدريجيا مع استمرار تعزيز قدرات المراقبة وتتبع المخالطين وزيادة وتيرة إجراء الاختبارات، خاصة في منطقة شمال كيفو. من ناحية أخرى، يستمر انعدام الأمن وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، مما يجعل عمليات الاستجابة لتفشي الفيروس صعبة للغاية، وفقا لمنظمة الصحة.

ومع ذلك، أكدت المنظمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع أوبئة الإيبولا، لا سيما في المناطق الشرقية حيث يتفشى الفيروس حاليا. تظهر البيانات腋لا أن العمليات الميدانية تواجه تحديات جسيمة بسبب تعقيدات الوضع الأمني وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، لكن الفرص متاحة لتحسين السيناريو عبر تكثيف الدعم الدولي والتقني





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