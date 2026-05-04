ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا بسبب المخاوف من اضطرابات الإمدادات في ظل التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، حيث ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى حوالي 106 دولارات للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا في ممرات شحن النفط الحيوية. يأتي هذا في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الإمارات، والتي تتهم إيران بالوقوف وراءها، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.

ومع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ66، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن إطلاق عملية تهدف إلى 'تحرير' حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، وهو ما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإيراني. حذرت القوات المسلحة الإيرانية بشكل قاطع من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية تقترب من المضيق، مؤكدةً على استعدادها للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها في المنطقة.

في تطور لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن مدمرات مجهزة بصواريخ موجهة قد عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج العربي. وادعت سنتكوم أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين تمكنتا من عبور المضيق بنجاح كخطوة أولى في هذه العملية، مشيرةً إلى أن الهدف هو ضمان حرية الملاحة في المنطقة. إلا أن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك من الجانب الإيراني، حيث نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن فرقاطة أمريكية كانت تعتزم العبور اضطرت إلى العودة بعد تجاهل التحذيرات الإيرانية.

وادعت الوكالة أن صاروخين أصابا الفرقاطة أثناء إبحارها، وهو ما نفته سنتكوم بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم صحة هذه الأنباء. هذا التضارب في الروايات يزيد من تعقيد الوضع ويصعب التكهن بمستقبل التطورات في المنطقة. كما حذر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، إبراهيم عزيزي، من أن أي تدخل أمريكي في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز يعتبر خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على أن إيران لن تتسامح مع أي محاولة لتقويض أمنها القومي.

تزامنت هذه التطورات مع إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة. وأفادت إمارة الفجيرة بإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، مشيرةً إلى أن الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. هذه الهجمات المتصاعدة تزيد من حدة التوتر وتثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث تم تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن حتى الآن. يظل مستقبل هذه المفاوضات غير واضح، وتعتمد آمال التهدئة على قدرة الطرفين على إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة. الوضع الحالي يتطلب حذرًا شديدًا وجهودًا مكثفة لتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.

إن استمرار التوتر وعدم وجود حلول سياسية يهدد بإغراق المنطقة في صراع أوسع نطاقًا، مما يؤثر سلبًا على أسعار النفط والاقتصاد العالمي بشكل عام





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النفط أسعار النفط مضيق هرمز إيران الولايات المتحدة توترات إقليمية أسواق الطاقة الاقتصاد العالمي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ترمب سنتكوم الإمارات هجمات إيرانية مفاوضات واشنطن طهران

United States Latest News, United States Headlines