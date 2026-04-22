ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 2% في مارس 2026

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في الرقم القياسي ل تكاليف البناء خلال شهر مارس من عام 2026، حيث سجلت الزيادة نسبة 2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2025.

يعكس هذا الارتفاع ضغوطاً متزايدة على قطاعي البناء السكني وغير السكني، مما قد يؤثر على تكلفة المشاريع العقارية الجديدة ويساهم في ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام. وتأتي هذه الزيادة في ظل تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف المواد الخام، بالإضافة إلى عوامل محلية تتعلق بالطلب المتزايد على مواد البناء والعمالة الماهرة. وتفصيلاً، أشارت البيانات إلى أن الارتفاع في تكاليف البناء للقطاع السكني بلغ 1.9%، بينما سجل القطاع غير السكني ارتفاعاً بنسبة 2.2%.

ويعزى هذا التباين إلى اختلاف طبيعة المشاريع ومتطلباتها من المواد والعمالة. ففي القطاع السكني، كان الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، وخاصة المعدات التي تتطلب مشغلين، حيث ارتفعت تكاليفها بنسبة 6.1%. كما ساهمت زيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.7% وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3% في زيادة التكاليف الإجمالية. أما بالنسبة للمواد الأساسية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة بنسبة 0.4%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.3%.

وفي القطاع غير السكني، كان الارتفاع في تكاليف استئجار المعدات والآلات هو المحرك الرئيسي للزيادة، حيث بلغت نسبته 5.9%، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعدات التي تتطلب مشغلين بنسبة 7.8%. كما ساهمت زيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.9% وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3% في زيادة التكاليف الإجمالية. وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 1.8%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.2%.

وعلى صعيد شهري، سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة 0.6% في شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.6% وتكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.7%. يشير هذا الارتفاع الشهري إلى استمرار الضغوط التضخمية على قطاع البناء، مما يتطلب اتخاذ تدابير للحد من تأثيرها على المشاريع العقارية. من المتوقع أن تستمر تكاليف البناء في الارتفاع خلال الأشهر القادمة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على مواد البناء.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة السعودية قد تتخذ إجراءات لدعم قطاع البناء وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، مثل تقديم حوافز ضريبية أو تسهيل الحصول على التمويل. كما قد يتم التركيز على تطوير تقنيات بناء جديدة تقلل من الاعتماد على العمالة والمواد الخام التقليدية. من الضروري متابعة تطورات الأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي





