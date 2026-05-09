ارتفاع أسعار الغذاء والبدء في حرب تجارية جديدة

وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أبريل (نيسان) بعد الحرب في الشرق الأوسط إلى مستوى قياسي بعد ثلاث سنوات. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من مواسم سابقة، في حين أنّ أسعار المواد الغذائية الأخرى شهدت زيادة أيضاً. كما توقع صندوق النقد الدولي زيادة إنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 في المائة عن الأعوام السابقة.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) سجلت أسعار الغذاء العالمية في أبريل (نيسان) في أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات بعد الحرب في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل خاص بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقالت إنّ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة ارتفع إلى 130.7 نقطة في أبريل (نيسان)، بنسبة 1.6 في المائة مقارنة مع مستوى المعدل في مارس (آذار). ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من مواسم سابقة، في حين أنّ أسعار المواد الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعاً أيضاً. كما توقع صندوق النقد الدولي زيادة إنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 في المائة عن الأعوام السابقة





