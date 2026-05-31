اختراق في قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي: أدلة تشير إلى مقتلهم على يد ميليشيات النظام السابق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تقدم في التحقيقات في قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي، حيث توصلت الأدلة إلى مقتلهم على يد مجموعات تابعة للنظام السابق، وكشفت عن تورط شخص يدعى أمجد يوسف.

في تطور جديد لقضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي ، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الجارية توصلت إلى أدلة قاطعة تشير إلى مقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد أن التحقيقات التي أجريت مع عدد من الموقوفين، إلى جانب معلومات ومقاطع فيديو قدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، ساهمت في دعم مسار التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة في القضية. وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط شخص يدعى أمجد يوسف في الجريمة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة متورطين محتملين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من اختفاء الأطفال الثلاثة في ظروف غامضة، مما أثار موجة من الغضب والحزن في الأوساط السورية. وتعود قضية اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي إلى شهر فبراير الماضي عندما اختفى ثلاثة من أطفالها أثناء توجههم إلى المدرسة في منطقة ريف دمشق. ومنذ ذلك الحين، شنت الدكتورة رانيا حملة إعلامية واسعة للكشف عن مصير أطفالها، مطالبة السلطات بالتدخل الفوري. وقد أثارت القضية تعاطفاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تضامن ناشطون ومنظمات حقوقية مع الأسرة.

وفي بيانها، أكدت وزارة الداخلية التزامها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، معربة عن تعازيها الحارة لذوي الضحايا. وأشارت إلى أنها ستطلع الرأي العام على أي مستجدات جديدة فور استكمال التحقيقات. ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تتواصل جهود الحكومة الجديدة لملاحقة فلول النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. وقد اعتبر مراقبون أن هذه القضية تمثل اختباراً لقدرة السلطات على تحقيق العدالة في ظل الظروف الراهنة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات إضافية في القضية، خاصة مع استمرار التحقيقات وملاحقة المتهمين. وتواجه وزارة الداخلية ضغوطاً من الرأي العام لضمان محاكمة عادلة وسريعة للمتورطين في هذه الجريمة البشعة التي هزت السوريين وأثارت مشاعر الغضب والأسى. وتطالب الأوساط الحقوقية بضرورة الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وتواصل الهيئة الوطنية للمفقودين جهودها في دعم التحقيقات من خلال تقديم المعلومات والخبرات الفنية اللازمة.

هذا وتؤكد المصادر أن القضية قد تتوسع لتشمل شبكات أوسع من المتورطين في عمليات الاختطاف والقتل التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي الحكومة الجديدة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب. وتعهدت وزارة الداخلية بمتابعة القضية حتى النهاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها. ويترقب السوريون بفارغ الصبر نتائج التحقيقات التي قد تساهم في إنهاء معاناة العديد من العائلات التي فقدت أبناءها في ظروف مماثلة.

وتؤكد التقارير أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن قوية وتدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين. ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة مذكرات توقيف إضافية بحق متورطين آخرين في الجريمة. هذا وتواصل الدكتورة رانيا العباسي حملتها الإعلامية للضغط على السلطات لضمان تحقيق العدالة لأطفالها. وقد أبدت ثقتها بالتحقيقات الجارية داعية الجمهور إلى متابعة القضية والضغط من أجل محاكمة عادلة.

وتتعدد الأصوات المطالبة بتسليط الضوء على الجرائم المماثلة التي ارتكبت بحق الأطفال في سوريا خلال العقد الماضي. وتؤكد منظمات حقوقية ضرورة توثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرارها





سوريا أطفال الدكتورة رانيا العباسي اختفاء وزارة الداخلية التحقيقات

