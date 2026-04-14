اختراق Booking.com: تهديد جديد لبيانات المستخدمين في قطاع السفر

كشفت تقارير عن تعرض منصة Booking.com للاختراق، مما أدى إلى تسريب بيانات مستخدمين. يعيد الحادث إلى الواجهة مخاطر الأمن الرقمي في قطاع السفر ويسلط الضوء على تطور أساليب الاحتيال السيبراني.

14 أبريل 2026 - 05:53 | آخر تحديث 14 أبريل 2026 - 05:53 أفادت تقارير حديثة عن تعرض منصة Booking.com لل اختراق الإلكتروني، مما أدى إلى تعرض بيانات المستخدمين للخطر، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن الأمن الرقمي في قطاع السفر العالمي. وفقًا لموقع AIT News، اكتشفت الشركة نشاطًا غير عادي سمح لأطراف خارجية بالوصول إلى معلومات حساسة مرتبطة بالحجوزات. شملت هذه المعلومات الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين، بالإضافة إلى تفاصيل الرحلات والمراسلات مع الفنادق. لم يتم تأكيد تسرب بيانات الدفع حتى الآن، ولكن الشركة اتخذت إجراءات سريعة لاحتواء الموقف، بما في ذلك إعادة تعيين رموز الحجز السرية وإخطار المستخدمين المتضررين.

تكمن خطورة الحادثة ليس فقط في نوع البيانات التي تم اختراقها، ولكن أيضًا في إمكانية استغلالها في عمليات تصيد احتيالي متطورة. يمكن للمحتالين الآن محاكاة رسائل من الفنادق أو حتى من قسم الدعم الفني لـ Booking.com بدقة متزايدة، مما يزيد بشكل كبير من فرص الاحتيال الناجح. هذا التطور يعكس اتجاهًا مقلقًا في مجال الأمن السيبراني، حيث تستخدم الجهات الفاعلة الضارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الخداع. هذا يجعل المستخدمين، الذين يعتمدون على منصات الحجز عبر الإنترنت، الحلقة الأضعف في سلسلة الأمان. لم تكشف الشركة بعد عن العدد الدقيق للمستخدمين المتضررين أو النطاق الجغرافي للاختراق، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذا الهجوم على نطاق أوسع.

الحادثة بمثابة تذكير صارخ بأن التهديدات السيبرانية تتجاوز سرقة الأموال. الآن، يمكن للمجرمين سرقة تفاصيل الرحلات الكاملة، مما يوفر لهم أدوات قوية للتلاعب بثقة المستخدمين. هذا يشمل القدرة على إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية تبدو وكأنها واردة من Booking.com أو من الفنادق، مما قد يؤدي إلى سرقة معلومات شخصية أخرى أو حتى الاستيلاء على الحسابات. يتطلب هذا الوضع من المستخدمين توخي الحذر الشديد والتحقق دائمًا من مصدر الرسائل الإلكترونية والمعلومات التي يتلقونها، خاصة تلك المتعلقة بالحجوزات والسفر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على منصات الحجز مثل Booking.com اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية بيانات المستخدمين، بما في ذلك تعزيز آليات المصادقة وتحديث أنظمة الحماية بانتظام. يجب على المستخدمين أيضًا الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الفور إلى الشركة والسلطات المختصة.





