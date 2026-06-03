اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط تصعيد عسكري إسرائيلي

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد جلسات مكثفة استمرت يومين، بينما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش. يسعى الطرفان لتثبيت الهدنة المقررة حتى مطلع يوليو، في وقت عبَّر وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق أمني قريب.

اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة لل مفاوضات بين لبنان و إسرائيل والتي استمرت لأكثر من ست ساعات، في ظل استمرار التصعيد العسكري ال إسرائيل ي على الأراضي ال لبنان ية.

ووفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية، من المتوقع أن يصدر بيان مشترك عن وزارة الخارجية الأمريكية يوضح نتائج هذه المحادثات فور انتهائها. وكانت جلسات اليوم الثاني قد استؤنفت صباح الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن انطلقت يوم الثلاثاء، بينما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان. وتصدرت قضية تثبيت وقف إطلاق النار الهش، الذي تم الإعلان عنه في 17 أبريل الماضي وتم تمديده حتى مطلع يوليو المقبل، جدول أعمال المفاوضات.

من جهته، عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بإمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق أمني نهائي بين الجانبين، مؤكداً خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي يجتمعان для اليوم الثاني على التوالي في مقر الخارجية الأمريكية. وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تصريح له أن "المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان".

كما قال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، بعد انتهاء جلسات اليوم الأول التي استمرت سبع ساعات، إن المحادثات "تسير بشكل جيد وهناك تفاؤل كبير"، مضيفاً أنه "من الممكن الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل قريباً" دون مزيد من التفاصيل. تأتي هذه المفاوضات التي ترعاها واشنطن بعد أسابيع من التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان، حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 3516 شخصاً وإصابة 10674 آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق إحصاءات رسمية، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل وتم تمديده لاحقاً.

وشهد النزاع تصعيداً جديداً مؤخراً بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته بتعميق التوغل داخل الأراضي اللبنانية ودعا إلى شن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن تورد تقارير إعلامية عن مكالمة هاتفية "متوترة" بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث "وبخ" الأخير نتنياهو على خلفية التصعيد المستمر.osph و"حزب الله" اللبناني يرفض مراراً خوض بيروت مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، معتبراً ذلك "تنازلاً" عن المبادئ، في وقت تعارض فيه السلطات اللبنانية موقف الحزب. وقد عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي ثلاث جولات سابقة من المباحثات في العاصمة الأمريكية، في 14 و23 أبريل الماضي، ويومي 14 و15 مايو الماضي، ضمن المسار التفاوضي برعاية أمريكية.

وفي السياق الميداني، تواصل إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان، حيث وسعت منطقة توغلها وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة، بدعوى الرد على "حزب الله". كما ترتكب إسرائيل يومياً خروقات للهدنة عبر قصف يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وعمليات تفجير واسعة النطاق لمنازل في عشرات القرى جنوب البلاد. وبالمقابل، يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في south لبنان وشمال إسرائيل.

وتحت إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها تحتل منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل مفاوضات واشنطن وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines