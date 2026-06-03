اختتام ورشة عمل لتطوير كرة القدم للهواة بين الاتحاد السعودي وFIFA

اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع FIFA ورشة عمل في الرياض لتطوير كرة القدم للهواة، بمشاركة أكثر من 100 ممثل لجهات رياضية وتعليمية، لمناقشة الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية.

في إطار جهود الاتحاد السعودي ل كرة القدم المستمرة لتطوير اللعبة على جميع المستويات، اختتم الاتحاد السعودي ل كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي ل كرة القدم ( FIFA ) ورشة عمل مكثفة في العاصمة الرياض خلال أواخر شهر مايو الماضي، بهدف تطوير كرة القدم للهواة في المملكة.

حضر الورشة أكثر من 100 مشارك من ممثلي وزارة الرياضة، وزارة التعليم، الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ورابطة الهواة لكرة القدم، بالإضافة إلى الأندية والأكاديميات المحلية. ناقش المشاركون على مدى عدة أيام سبل تعزيز البنية التنظيمية والتشغيلية الداعمة لكرة القدم للهواة، بما يسهم في زيادة قاعدة الممارسين ورفع كفاءة العمل المؤسسي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الرياضة.

ورشة العمل هذه تأتي ضمن برامج FIFA العالمية لتطوير كرة القدم، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الاتحادات الوطنية. ركزت الورشة على تحليل واقع كرة القدم للهواة في المملكة ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية، حيث تم استعراض نماذج تطوير مستدامة من عدة دول نجحت في بناء منظومات قوية للهواة.

تضمنت الورشة جلسات نظرية وتطبيقات عملية حول حوكمة اللعبة، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الرياضة ووزارة التعليم والأندية، بالإضافة إلى كيفية دعم المواهب وتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الأحياء والمناطق. كما تم مناقشة دور الأكاديميات والمدارس في اكتشاف المواهب وتوفير بيئة تدريبية مناسبة، مع التركيز على استدامة التمويل والتخطيط طويل المدى.

شارك في تقديم الورشة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضم بلحسن مالوش وعمرو محب، بينما مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم مات كروكر، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات الدولية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض تجارب اتحادات وطنية مختلفة من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بهدف نقل المعرفة وتكييفها مع السياق السعودي. ناقش المشاركون آليات تطوير كرة القدم للهواة بشكل تكاملي، مع التركيز على تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة أعداد اللاعبين المسجلين.

كما تم وضع توصيات لتحسين البنية التحتية وتدريب المدربين والحكام على مستوى الهواة. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع FIFA، والتي تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في كرة القدم السعودية على جميع الأصعدة، استعدادًا لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034. وقد أكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الورش لضمان استدامة التطوير وتحقيق الأهداف المرجوة.

في الختام، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع خطط زمنية واضحة، مع الاستمرار في التنسيق مع الخبراء الدوليين لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في كرة القدم للهواة في المملكة العربية السعودية





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